美參議員2枚胸針有玄機　江啟臣嘆總統府翻譯「實在可惜」

▲美國聯邦參議員達克沃絲率團來訪。（資料照／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）31日晉見總統蔡英文時，除了重申堅定挺台的立場，也特別解釋自己特地別上兩枚深具意義的胸針，但這段談話卻被府方翻譯人員輕描淡寫帶過；對此，國民黨立委江啟臣1日受訪嘆息說，實在有點可惜，希望未來接待外賓或進行相關翻譯時，也不該省略這些小動作的意涵。

江啟臣說，達克沃絲昨天除了表達在軍事、經濟上對台灣的支持，對話當中有一個令人感到特別溫馨、溫暖的舉措，提到自己配戴了代表中華民國的梅花胸針，以及美國參議院的胸針，而且將它們別再一起，象徵對台灣的支持以及台美之間的夥伴關係。

江啟臣談及，此舉是為了讓大家感受到，美國國會對台灣的支持，不過，令人遺憾的是，昨天在整個直播口譯當中，並沒有聽到這一段完整的翻譯，「實在是有點可惜！」他說，這樣的翻譯可能沒辦法完整表達達克沃絲的意思，這是相當遺憾的事情。

江啟臣說，希望藉此讓國人知道，其實達克沃絲參議員相當支持台灣、中華民國，「我們感受到了，也看到了」，希望外交部和總統府未來接待外賓或進行相關翻譯時，應該特別注意到，當事者真正想要表達的意思，即便是小動作，也有特別的意涵不應該省略。