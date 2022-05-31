未來有望週休三日？網潑冷水：免肖想...蔡總統曾說台灣人假太多

▲有網友發文好奇，「台灣有沒有機會週休三日」。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國從6月起試行週休三日，類似實驗先前已在西班牙、冰島、美國、加拿大等地實施，澳洲和紐西蘭也預定在8月起展開。就有網友好奇「台灣是不是也有機會週休三日」，不過多數網友認為根本是「天方夜譚」，還有網友挖出蔡英文總統曾於2015年5月曾說，「台灣勞工放太多假了」，直呼「免肖想！」

一名網友在PTT以「台灣能否有機會週休三日？」為題發文，表示「科技進步邁入工業4.0時代，對人力的依賴開始下降，世界各地勞工意識抬頭，如有機會多放一天假，時間安排的自主性可更大，台灣以前也是週六要上班，後來也順應了世界潮流，可以期待在台灣的未來，也會出現週休三日的生活吧。」

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▲原PO表示，現在科技越來越進步，是不是真的有可能週休三日。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起許多鄉民熱議，不多數網友都認為「不可能啦」，「看看你孫子有沒有可能，台灣勞工還是沒真正周休二日」、「這樣服務業也會更累吧」、「做夢比較快，某人還說勞工假太多」、「不可能，台灣都產線代工廠996，需要大量人力」、「週休二日都辦不到怎麼可能週休三日」、「想太多，當然是裁員，把工作量塞滿啊」、「現在的政府不調回週六上半天就不錯了」、「免肖想，只能靠自己了」、「想太多，很多傳產連補休和見紅休都做不到了，還週休三日？」

▲底下多數網友認為不可能。（圖／翻攝自PTT）

有網友指出，若要效仿國外週休三日，那麼一週的總工時不會減少，不可能平白無故多放假，整體的單日工時拉長而已，「可以周休三日阿，但是周工時不變」、「每天工時12小時，日夜輪班，你要不要」、「國外也是週工時不變或減薪擇一，哪有這麼佛變相加薪」、「國外週休三日的企業不多」、「可以啊，但薪水少領一天，工作一樣多，你要嗎？」

▲也有網友說，就算週休三日，但總工時仍不變。（圖／翻攝自PTT）

甚至還有網友挖出現任總統蔡英文曾於2015年5月8日，參加彰濱工業區廠商座談時說出，「我真的覺得，台灣休假休太多了」，認為台灣要週休三日真的不太可能，「你是不是忘了誰說過台灣假太多」、「總統：勞工假太多應砍假」、「黨說假太多喔」、「有人說過你要一例一休，就永遠成不了大人物。」

▲網友挖出2015年蔡總統表示，「台灣假太多」。（圖／翻攝自PTT）