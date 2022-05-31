　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來有望週休三日？網潑冷水：免肖想...蔡總統曾說台灣人假太多

▲。（圖／記者呂佳賢攝）

▲有網友發文好奇，「台灣有沒有機會週休三日」。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國從6月起試行週休三日，類似實驗先前已在西班牙、冰島、美國、加拿大等地實施，澳洲和紐西蘭也預定在8月起展開。就有網友好奇「台灣是不是也有機會週休三日」，不過多數網友認為根本是「天方夜譚」，還有網友挖出蔡英文總統曾於2015年5月曾說，「台灣勞工放太多假了」，直呼「免肖想！」

一名網友在PTT以「台灣能否有機會週休三日？」為題發文，表示「科技進步邁入工業4.0時代，對人力的依賴開始下降，世界各地勞工意識抬頭，如有機會多放一天假，時間安排的自主性可更大，台灣以前也是週六要上班，後來也順應了世界潮流，可以期待在台灣的未來，也會出現週休三日的生活吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO表示，現在科技越來越進步，是不是真的有可能週休三日。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起許多鄉民熱議，不多數網友都認為「不可能啦」，「看看你孫子有沒有可能，台灣勞工還是沒真正周休二日」、「這樣服務業也會更累吧」、「做夢比較快，某人還說勞工假太多」、「不可能，台灣都產線代工廠996，需要大量人力」、「週休二日都辦不到怎麼可能週休三日」、「想太多，當然是裁員，把工作量塞滿啊」、「現在的政府不調回週六上半天就不錯了」、「免肖想，只能靠自己了」、「想太多，很多傳產連補休和見紅休都做不到了，還週休三日？」

▲底下多數網友認為不可能。（圖／翻攝自PTT）

▲底下多數網友認為不可能。（圖／翻攝自PTT）

有網友指出，若要效仿國外週休三日，那麼一週的總工時不會減少，不可能平白無故多放假，整體的單日工時拉長而已，「可以周休三日阿，但是周工時不變」、「每天工時12小時，日夜輪班，你要不要」、「國外也是週工時不變或減薪擇一，哪有這麼佛變相加薪」、「國外週休三日的企業不多」、「可以啊，但薪水少領一天，工作一樣多，你要嗎？」

▲也有網友說，就算週休三日，但總工時仍不變。（圖／翻攝自PTT）

▲也有網友說，就算週休三日，但總工時仍不變。（圖／翻攝自PTT）

甚至還有網友挖出現任總統蔡英文曾於2015年5月8日，參加彰濱工業區廠商座談時說出，「我真的覺得，台灣休假休太多了」，認為台灣要週休三日真的不太可能，「你是不是忘了誰說過台灣假太多」、「總統：勞工假太多應砍假」、「黨說假太多喔」、「有人說過你要一例一休，就永遠成不了大人物。」

▲網友挖出2015年蔡總統表示，「台灣假太多」。（圖／翻攝自PTT）

▲網友挖出2015年蔡總統表示，「台灣假太多」。（圖／翻攝自PTT）

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
快訊／大雷雨襲4縣市！　35警戒區域曝
近距離直擊AT-3殘骸！　空軍前校長分析「4原因」釀失事
快訊／國家警報響了！　19縣市豪大雨特報
當不成警察了...保一學弟打斷學長腿　遭2大過免職
連千毅被放鳥3次「長瀨昆妮突現身」！　一彎腰掉出半球
快訊／汪小菲對大S道歉！　被踢爆對象「不只5位」
AT-3墜毀「黑煙直竄」畫面曝！　居民聽巨大聲響：像炸彈一樣
LIVE／AT-3墜毀「像原子彈爆炸」　搜救畫面曝！殉職飛官
快訊／23歲飛官徐大鈞殉職！遺體移出現場　同袍列隊敬禮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨襲北北基等4縣市！暴雨連轟1.5小時

看見台灣！國際駕照要正名　最快7月起加註TAIWAN

快訊／國家警報響了！暴雨區擴大「19縣市豪大雨特報」

雲林誠正國小5生畢業考！一人一室平板視訊監試　考卷專送到家　

照顧癱兒36年！花蓮彭記妹獲十大傑出愛心媽媽慈暉獎

未來有望週休三日？網潑冷水：免肖想...蔡總統曾說台灣人假太多

不能隨到隨打！中正紀念堂兒童BNT接種站明開打　需網路預約

23歲飛官殉職！網湧國防部臉書哀悼「提1要求」：墜幾架戰機了？

線上求考運！臺北孔廟推雲端祈福　在家用手機就能測「備考建議」

端午車流爆1.3倍　旅遊車潮恐塞在這！避塞道路曝

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

快訊／大雷雨襲北北基等4縣市！暴雨連轟1.5小時

看見台灣！國際駕照要正名　最快7月起加註TAIWAN

快訊／國家警報響了！暴雨區擴大「19縣市豪大雨特報」

雲林誠正國小5生畢業考！一人一室平板視訊監試　考卷專送到家　

照顧癱兒36年！花蓮彭記妹獲十大傑出愛心媽媽慈暉獎

未來有望週休三日？網潑冷水：免肖想...蔡總統曾說台灣人假太多

不能隨到隨打！中正紀念堂兒童BNT接種站明開打　需網路預約

23歲飛官殉職！網湧國防部臉書哀悼「提1要求」：墜幾架戰機了？

線上求考運！臺北孔廟推雲端祈福　在家用手機就能測「備考建議」

端午車流爆1.3倍　旅遊車潮恐塞在這！避塞道路曝

鴻海電動車Model C拚量產！　10月科技日擬再推2全新車款

端午節肉粽吃得健康　醫師：多咀嚼拒絕沾醬

被槍指著挖墳「強迫拍A片」　三姊妹不堪長期受虐聯手砍死變態父

厄文恐與杜蘭特拆夥？　合約若談不攏可能「先簽後換」

葉益發／被騙成詐騙團夥是受害者或加害者

「台灣國際醫療暨健康照護展」6月登場　指標廠商展示臺灣醫材創新力

提升民眾閱讀習慣　嘉義市圖書館 6／1開放三館通閱

日本開放觀光　南韓廉價航空業高度期盼！　擬增加日韓航線班次

端午節3天連假　嘉義布袋分局交通動線規劃防壅塞

原油供不應求　台塑化董座陳寶郎：全年油價估在100美元以上

生活熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

4寶媽確診不通報：再隔離家就垮了

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

在上海超黑暗！英國妹追來台灣找「他」　結局曝

時薪625元！亞東醫院徵「康復者照顧確診者」

23歲徐大鈞殉職！台南天空一早「也見AT-3編隊演練」

6月防疫措施一次看！9個情況免戴口罩

他偷看女友LINE　發現被劈腿學長

本土病例在高原期平穩！莊人祥曝「最擔心1件事」

吃飯打開醬油　蓋子竟長滿黴菌

微積分名師找「金髮AV女優」當板擦妹　驚人背景曝光

更多熱門

相關新聞

AT-3高教機又失事！網指「1關鍵」傻眼了

AT-3高教機又失事！網指「1關鍵」傻眼了

AT-3是中華民國空軍現役的高級教練，今早發生墜機事故，23歲的高雄空軍官校少尉飛行官徐大鈞不幸殉職。消息曝光後，也隨即引發網友熱議，其中更有人不解表示，AT-3已經是「老古董」了，現在竟然還在飛。

名下6間房！他曝客戶「只會1件事」全暴動

名下6間房！他曝客戶「只會1件事」全暴動

資產全存股「年賺250萬」　友聽1句話驚呆

資產全存股「年賺250萬」　友聽1句話驚呆

他全家確診轟台大醫　創世神抓疑點出手制裁

他全家確診轟台大醫　創世神抓疑點出手制裁

餐廳加收10％服務費　網揭暗黑真相：根本詐欺

餐廳加收10％服務費　網揭暗黑真相：根本詐欺

關鍵字：

PTT週休三日週休二日勞工台灣勞工

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

飛官徐大鈞正面照曝！1個月爸祝他生日：飛翔快樂

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

AT-3教練機墜毀岡山　殉職「23歲少尉徐大鈞」背景曝光

4寶媽確診不通報：再隔離家就垮了

汪小菲被爆「有5個對象」！

更多

最夯影音

更多
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面