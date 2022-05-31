AT-3高教機又失事！網指「1關鍵」傻眼了：飛5分鐘光點就消失

▲高雄空軍少尉徐大鈞殉職。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

AT-3是中華民國空軍現役的高級教練，今早發生墜機事故，23歲的高雄空軍官校少尉飛行官徐大鈞不幸殉職。消息曝光後，也隨即引發網友熱議，其中更有人不解表示，AT-3已經是「老古董」了，現在竟然還在飛。

徐大鈞今早8時3分進行飛行訓練，怎料AT-3教練機起飛5分鐘後，8時8分光點消失，並在岡山區田厝一路77號附近墜毀。相關單位獲報後趕緊前往現場，發現徐大鈞已殉職。

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消息曝光之後，就有不少網友感嘆，「AT-3老古董了」、「AT-3超級古董還在飛」、「飛不到5分鐘墜機喔？維修？老機嗎」、「起飛5分鐘就消失，應該是動力出狀況」、「飛機太老舊嗎」。不過也有網友指出，「其實已經有換新計畫了，勇鷹交機中，只是還沒有全面汰換吧」。

▲AT-3教練機失事地點。（圖／民眾提供）

事實上，AT-3自強號高級教練自1980年出廠，共生產63架，1984年開始服役至今，此次事故為AT-3在近十年內的第4起。

據悉，徐大鈞總飛行時數為126.20小時，而AT-3飛行時數為24小時。家庭狀況方面，未婚、家有父母和妹妹，空軍已在第一時間通知家屬，並前往高雄。