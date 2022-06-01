邊境解封機票預訂量大增！過年、寒假湧搶票潮「日本這處最夯」

▲邊境解封時機將近，不少民眾開始安排出國旅遊計畫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心規劃6月逐步鬆綁邊境管制，不少民眾已開始安排出遊計畫。台灣虎航日前開賣冬季班表機票狂銷上萬張。長榮航空表示，第三季歐美機票訂位量增2到3倍，日韓航線也回溫，許多人已預訂明年寒假及過年的機票，其中以北海道最明顯。星宇航空則表示，整體航線訂位量成長近5成。

長榮表示，隨著各國邊境政策調整及預期台灣將逐漸解封，近來長榮航空官網上訂位，由台灣出發至各國的旅客確實有增加的現象，以第3季而言，美國和歐洲比去年同期增加2~3倍的訂位量，長榮航空也為此做了增班的因應。

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長榮指出，日本、韓國航線旅客近期訂位量也有回溫的跡象，旅客提前訂好明年寒假及過年的機位，預先安排農曆春節的家庭旅遊，其中以北海道最明顯，許多喜好滑雪及美食的旅客已經紛紛訂好冬天的機位。

星宇表示，全球疫情趨緩，跨國旅遊需求日益漸增，星宇航空整體航線訂位量成長近五成，東南亞及日本航線客運量成長幅度顯著。樂觀看好疫後旅遊復甦，星宇航空提前佈局，A330neo於今(1)日首航曼谷，並預計6月18日起飛航胡志明市，成為飛航曼谷及胡志明市的主力機型。另與今年三月份相比（總航班數125班），星宇航空6月份整體航班數增加34班。

▲長榮、星宇航空均表示訂票量有所成長。（圖／記者劉亮亨攝）

華航表示，正積極佈局客運市場，持續因應旅客需求，自三月底起分階段增加夏季班表載客服務，提供旅客更彈性的選擇。華航也將持續檢視市場動態，滾動式調整航班。

東北亞航線，6月起松山-東京羽田增為每週四班，桃園出發航班包括東京成田增為每周三班，大阪、福岡及名古屋航線增為每周二班，桃園-首爾則增為每周四班，其中大阪7月起增為每週三班。東南亞方面，6月起吉隆坡增為每週三班，桃園-曼谷、桃園-河內增為每周五班，桃園-胡志明市、桃園-馬尼拉增為每日飛航；另新增高雄-馬尼拉每周一班。

長程航線包括洛杉磯6月起增為每周五班，搭配安大略每周一班，每周共有六個航班往返大洛杉磯地區；溫哥華增為每周兩班，紐約則每月飛航兩個航班；倫敦除現行每周一班外，6月下旬起每兩周增飛一班；7月起阿姆斯特丹增為每周二班、法蘭克福每週三班。