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她快篩陰「回家變2條線」嚇瘋　炸出一票苦主：PCR真的陽

▲▼ 。（圖／翻攝確診者有話要說）

▲原PO晚上回家，發現快篩變兩條線。（圖／翻攝確診者有話要說）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友睡完午覺，起床愣見快篩劑從一條變兩條線，無獨有偶，最近一名女網友也崩潰直呼，隔了14小時返家，快篩也變兩條線，讓她直呼不放心。文章貼出後，不少過來人回應，「我也是這樣耶...然後我就去PCR真的陽」、「我老公隔天篩就變兩條了」。

一名女網友在臉書《確診者有話要說》透露，上週日（5月29日）早上7時30分快篩一條線，她便安心出門，但晚上9時返家，赫見桌上的快篩劑變成「兩條線」，讓原PO嚇壞了。

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對此，原PO皺眉哀號，「我知道準確的時間是快篩後，15～20分鐘內判讀較準，但放了將近14小時後，再看到這結果，還是不放心。」

文章曝光後，網友熱議，「我的也是啊...但這牌的就是會這樣，除非你有症狀出現」、「要用夾鏈帶裝起來，檢體才不會暴露在空間，才二次感染，出現誤判，多驗三天就知道答案」、「如果放很久，會不準喔，因為我兒四月初感冒，也是這樣的狀況，結果他沒有新冠，一般小感冒，我們全家也都是陰性」、「超過30分鐘就不準啦」。

留言串中，一票網友臉垮分享確診經歷，「我也是這樣，上班前測一條線，回來變兩條，再測一次兩條」、「我老公隔天篩就變兩條了」、「我也是這樣耶...然後我就去PCR真的陽」、「我們也是剛測的時候是陰性，然後就放了一陣子之後，淡淡的一條線，結果隔天測兩條」、「我兒子也是這情形，週六凌晨篩看到一條線，後來隔了一小時出現非常淡非常淡的第二條線，週六晚上再篩一次，很明顯的兩條線，週日一早馬上去PCR，建議妳再快篩一次看看」。

▲▼ 。（圖／翻攝確診者有話要說）

▲▼ 。（圖／翻攝確診者有話要說）

▲網友也遇到相同狀況，但隔天再篩就兩條線了。（圖／翻攝確診者有話要說）

針對快篩一條線變兩條線的狀況，本站報導，前台大感染科醫師林氏璧回應，「沒效，理論上要在一定時間內判讀，過了就不準，這是標準答案。」他也獨家透露，自己就是反例，2週前檢測快篩「放到隔天變陽性」，所幸後續接連快篩多次都陰性才安心。

林氏璧也提醒，遇到此狀況者可多篩幾次，若有症狀可至社區篩檢站檢測PCR，「但我根本沒症狀，不需要去做PCR，浪費！應該把量能留給最需要的人。」他也直言，快篩試劑可能不準確沒什麼好大驚小怪，重點在於把病毒量高的染疫者抓出來。

醫檢師高裕凱受訪時則指出，可能是低病毒量或偽陽性，也可能是操作不當，緩衝液體未混合均勻所致，建議可換個廠牌再做一次。若操作上或判讀有疑慮，也可利用遠距醫療請診所醫師協助判讀，同時也能讓急診分流達到降載作用。

高裕凱也呼籲，民眾若快篩呈現陽性結果，應用兩層夾鏈袋包好，交給社區篩檢站依感染性醫療廢棄物處理，並且用75%酒精消毒操作場域。就診時若忘了帶實體健保卡，也可下載健保快易通APP，再申請開通虛擬健保卡使用，可以避免欠卡與押金。

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