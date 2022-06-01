有你真好！「台南第一瘋」有求必應　霸氣砸百萬捐警6千快篩劑

▲宋俊明(左五)捐快篩給南警，過去他就被稱為「許願池」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台南報導

他的免費奉獻讓台南警界都稱他為「許願池」，台南市商業會理事長宋俊明跟台南市消防之友會理事長許叙超聯手捐贈6000份的快篩試劑給台南的警消同仁使用，市長黃偉哲也在5月份的市府治安會報頒贈感謝狀給他們。

台南市商業會理事長宋俊明在友人眼中，是一個非常特別奇特的人，警眷谷百合在自己的臉書也曾經寫下關於他的事。谷百合說：「這段期間，我看過消防染疫上網詢問哪裡有快篩可買，我看到警察抓到確診者，卻因為沒有症狀無法領取快篩，讓一家人都陷入染疫的危機中」。

雖然身為警眷的谷百合想要提供足夠的快篩給警察，不過她人小力微，所以形容自己心裡雖急，但卻像狗吠火車，跟政府單位喊話都沒有獲得回應，所以她只好透過南警「許願池」宋俊明幫忙。谷百合回想前幾年缺口罩時，自己開口乞討，結果讓宋俊明這個「台南第一瘋」變成「全國第一瘋」，從台南發口罩與防護面罩發到全國、從本島發到外島、從平面發上高架，最後變成一堆人追著他要口罩。

▲台南警方缺快篩，所以還下公文規範「使用原則」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



不過這一次眼看著新北都有足量的快篩可用，南警卻擔憂沒有快篩可用，讓谷百合心急又心痛，「再看到身邊的人一個個染疫，受病痛的折磨，我心如刀割，深怕失去每一個朋友。所以這次我不忍了，直接告訴許願池，南警被靠北快篩不足了。」結果宋俊明早已經在進行採購，一口氣就砸了百萬以上的現金幫忙購買快篩，讓台南警方沒有後顧之憂。

谷百合看到南警終於有快篩可以使用，她終於放下了心，而記者詢問她對宋俊明的形容，卻得到一個很妙的答案，她說：「他除了投身這類公益之外，還持續協助更生人重新走入社會、四處捐棺材，在路上撿老人用他的豪華BMW當專車接送，很奇怪的一個人」。