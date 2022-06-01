同住情侶確診！女友家事全包「還要顧巨嬰」心累　婆媽爆共鳴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和同住男友雙雙確診，結果她要包辦家事、煮飯等一切事情，而男友卻像巨嬰一樣，只顧打電動、看漫畫，等著她來照顧，讓她心累不已，網友們也紛紛勸放生。

女網友在「靠北男友2.0」無奈表示，「和男友同住兩個人都確診，但是我要做家事、煮飯、花錢叫外送，我還要照顧巨嬰，感覺心情很差。」

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不僅如此，男友一早就問說，「我沒有麵包吃，可以幫我叫外送嗎？不然就要喝過期的牛奶了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

聞言，原po瞬間傻眼，不禁怒道「咳嗽咳整晚還要喝冰牛奶，自己的健康完全不在乎，就連視訊看診也我要幫他弄好才要看。吵著要睡覺又一直打電動、看漫畫，生活作息毫無規律可言，覺得心很累。」

對此，網友們搖頭直呼，「現在不放手，以後也是這種日子」、「感覺您是媽媽，要照顧兒子的感覺」、「他是植物人嗎」、「妳寵的吧！如果同樣隔離，他喝過期牛奶就喝過期牛奶；不會叫外送就學，不然就肚子餓；不看診，那可能還沒嚴重到他想看醫生的程度，自己忙好自己的事情，就可以去躺床滑手機了，巨嬰讓他自己旁邊角落玩沙」、「還好只是男友，快逃阿」。

而po文也引起共鳴，不少婆媽感嘆，「女性好像沒有生病的權利，如果又有小孩之後，真的...撐也要撐起來弄吃的給小孩」、「那我安慰自己一下！我照顧4個巨嬰！加上自己」、「恭喜妳提前體驗婚後生活」。

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