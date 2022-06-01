日本放寬邊境管制　「台灣英美等國人士」免篩檢隔離

▲日本1日起放寬外國旅客入境，每天入境人數倍增為2萬人。圖為京都錦市場。（圖／記者蔡玟君攝）



文／中央社記者楊明珠東京1日專電

日本今天起放寬外國旅客入境，每天入境人數倍增為2萬人。疫情風險分藍黃紅等級，台灣及英美等98國及地區屬風險最低的藍色等級，入境時可免病毒篩檢與隔離。

日本政府去年12月受到變種病毒株Omicron肆虐影響，入境人數縮減為每天3500人，今年3月以後，疫情減緩，於是階段性放寬邊境管制措施，入境人數4月10日起提高為每天1萬人，今天起倍增為每天2萬人。

日本政府原本對所有入境者實施入境檢疫措施，現在將以入境日本時病毒篩檢陽性率高低為基準，放寬管制措施，將病毒帶入日本風險率最低的國家或地區人士可免除接受病毒篩檢與隔離。新措施從今天起實施。不過，目前全球「猴痘」疫情擴大，日本政府對此提高警戒。

日本政府以病毒可能傳入日本的風險由低至高的程度分為藍、黃、紅3個等級。不論來自哪種等級的人士，從所在國出發前仍需做篩檢。

目前日本政府決定的風險最低的藍色等級有台灣、中國、香港、英國、美國等98國與地區，來自這些國家與地區的人士入境日本時，可免除入境時篩檢及入境後3天的居家隔離。

風險較高的國家屬黃色等級，有埃及、烏拉圭、北韓等99國。來自黃色等級國家人士入境時需接受採檢，也須居家隔離7天；入境第3天後接受自主篩檢（PCR檢查或抗原檢查）為陰性者，經厚生勞動省確認後，就可不須持續進行居家隔離。

其中，對於持有已打3劑疫苗證明的返國者或入境者，可接受形同來自藍色國家與地區的對待，免除入境時的篩檢及入境後的居家隔離。

風險最高的國家屬紅色等級，有阿爾巴尼亞、獅子山共和國、巴基斯坦、斐濟等4國。來自這4國的返國者或入境旅客，須在檢疫所接受入境檢查，同時也須在檢疫所指定的住宿設施（防疫旅館）隔離3天；入境後第3天接受PCR篩檢結果是陰性的話，離開檢疫所指定住宿設施後不須居家隔離。

風險高低分類將視疫情做彈性調整。