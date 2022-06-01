日本單日入境人數今起上調至2萬人　2機場重納國際航班

▲日本受新冠疫情影響，時隔2年才再度開放觀光客入境。（資料照／記者陳俊宏攝）

記者黃翊婷／綜合報導

日本自今日（6月1日）起放寬邊境口岸防疫措施，單日入境人數上限從1萬提高至2萬，並將在6月10日開放外國旅客入境觀光，台灣被列入低風險的藍區，入境可享免檢查、隔離待遇。由於這是日本時隔2年再次開放觀光客入境，日本首相岸田文雄認為，這對地方經濟來說具有極大的意義。

岸田文雄日前宣布，日本從6月1日起放寬單日入境人數上限，從1萬提高至2萬，並依照陽性率風險高低將全球國家地區分為藍、黃、紅3種類別，低風險地區屬於藍色，只要是來自低風險國家的旅客，即使沒有打過疫苗也可以入境，同時可享免檢查、隔離待遇。而在日本公布的分區名單中，共有98個國家地區列為藍區，台灣也在其中。

另外，日本自6月10日起將開放外國旅客入境觀光，會先以陽性率低的低風險國家地區開始實施，外國旅客必須參加旅行團才可入境。根據《NHK》報導，岸田文雄昨日（5月31日）表示，為防止增加海外往來導致疫情升溫，7日會再公布為旅遊業制定的方針。

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

而關於機場國際航班起降方面，岸田文雄指出，6月內會先重啟新千歲、那霸2座機場，至於仙台等其他的地方機場，會先與當地政府進行協調，再視情況依序開放接納國際航班。

岸田文雄認為，海外人士在享受日圓（亦稱為日元、日幣）貶值的同時恢復訪問日本，對日本的地方經濟具有極大的意義。