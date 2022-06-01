「討好肌肉男多可笑」　館長秀禮物嗆王浩宇：你在罵蔡英文？

記者林彥臣／綜合報導

前桃園市議員王浩宇在臉書上開嗆「黨內很多人跟這個肌肉男是好朋友」、「討好肌肉男的人有多可笑」，被認為他就是對館長開戰。對此館長在5月31日晚間的直播中直接出示蔡英文贈送的禮物反嗆，「你在罵蔡英文？」

王浩宇日前在臉書發文，「捧韓國瑜、跟趙少康交朋友，攻擊政府對抗對岸的網路謠言？黨內很多人跟這個肌肉男是好朋友，畢竟網路聲量大、背後一堆屁孩支持，所以大家不敢得罪，甚至私下要去打好關係。這就不是我的個性，幹嘛熱臉去貼冷屁股？」

王浩宇說，「一直以來我就是默默做我的議員、做夥伴生活，該說的就說。很多人不喜歡這種性格、覺得我一直在得罪人、一直在放炮，但現在回去看，討好肌肉男的人有多可笑？這種人，對台灣的民主傷害才是最大的。」

▲館長質疑王浩宇的言論，是否在罵蔡英文。（圖／翻攝館長臉書）



館長在直播中當場質疑「討好肌肉男的人有多可笑」這句話反嗆，「你是在罵蔡英文嗎？我跟蔡英文多好，我都叫她姐姐了，你敢不敢嗆她？」

▲館長曾經收到許多蔡英文贈送的禮物。（圖／翻攝自館長臉書）



館長隨後秀出蔡英文送給他的禮物，包括陸戰隊木槳、花籃、親筆卡片等等，要王浩宇「唸出來」這些禮物署名的都是誰的名字。

館長之後繼續秀出，與副總統賴清德、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人同框的照片，全都是民進黨天王。

館長表示，蔡英文曾對他說「館長只要我們做得不好，該罵就罵」這就是他佩服蔡英文總統的地方，所以他支持得下去，蔡英文從來不會被他譙就「氣PU PU」，這才是大將之風。

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