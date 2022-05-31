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大陸 大陸焦點 特派現場

美參議員與蔡英文會面　國台辦指「十分危險」：挑釁注定失敗

▲▼ 蔡英文接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）訪團。（圖／翻攝自總統府直播）

▲ 蔡英文接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）訪團。（圖／翻攝自總統府直播）

記者蔡儀潔／北京報導

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）率團抵台訪問，並與總統蔡英文會見。國台辦今（31）日回應稱，「堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事勾連。」

國台辦發言人朱鳳蓮今日指出，美國會一些議員在台灣問題上屢屢採取嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的錯誤行為，縱容支持「台獨」分裂活動，「十分危險！」，民進黨當局企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。

另外，在今日的大陸外交部例行記者會上，有日媒提問達克沃絲訪台並會見「總統」蔡英文。對此，發言人趙立堅先是眉頭一皺，隨後糾正日媒記者的提問內容，「台灣只是中國的一個省，哪來什麼總統？」

▲▼行政院長蘇貞昌接見美國聯邦參議員達克沃絲一行。（圖／行政院提供）

▲達克沃絲。（圖／行政院提供）

達克沃絲5月30日至6月1日率團訪台，蔡英文31日上午於總統府接見訪團一行。達克沃絲致詞時表示，美國對台灣安全的支持不只是軍事，也是經濟上的，「美國對台灣的大力支持，尤其在國會有非常強勁的支持台灣力量，不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起」。

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關鍵字：

國台辦朱鳳蓮達克沃絲蔡英文

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