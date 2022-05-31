「徐永明吃補藥」影射吳佩芸當小三　網紅莫羽靜下場慘了

▲時代力量吳佩芸遭影射當前黨主席徐永明小三，怒告網紅獲勝。（圖／翻攝臉書）



記者游瓊華／台中報導

擁有3萬粉絲追蹤的粉絲團《莫羽静與她的墨水故事》，其管理員李姓男子涉嫌在109年於粉絲團貼文影射時代力量前秘書長吳佩芸曾介入前黨主席徐永明婚姻，與徐永明有婚外情，吳佩芸不滿，蒐證後提告求償100萬元，台中地方法院審後判處李男拘役30天。

判決中指出，李109年在《莫羽静與她的墨水故事》張貼三篇PO文，暗指徐永明與以藥師為業之吳佩芸間有婚外情。三則貼文分別是「徐永明你到底是為了什麼，在去年偷偷離婚呢，錢也給的超乾脆。我知道哦＜3有在吃補藥，身體很好哦，是我也肯定離啦，超補…」。

隔天李男又在粉絲團中PO文「你們昨天為什麼，一直討論永明的前任？…你們更新速度太慢了啦」、「有人說，那已經分手了，還去扯對方，也太無辜了吧？去看她過去的職位，一點都不無辜好嗎？為什麼她可以，亮君就不行？因為亮君又不是徐永明的人，還拿她來說很保障女性，根本笑話。」

吳佩芸在瀏覽臉書時發現這些貼文，不滿李男妨害名譽，提出告訴並求償100萬元。台中地方檢察署檢察官偵查後並聲請簡易判決處刑。

台中地院審理認定，李男在粉絲團的貼文與回應留言之內容，在在隱射吳佩芸介入徐永明之婚姻，而與徐永明有婚外之男女關係乙情，並指摘具體之事實，而非單純抽象之漫罵，損及吳佩芸名譽，構成誹謗，本案事證明確。

另外，李男在案件審理時，有意與吳佩芸和解，但又表明無法負擔任何的金錢賠償，法官依誹謗罪，判拘役30天，得易科罰金3萬元，仍可上訴。

對此判決，吳佩芸也回應，感謝法院還她清白，也藉此警惕側翼粉專不要以為躲在螢幕後面就可以恣意妄為的用謊話發表不負責任的言論。