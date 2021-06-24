時力指居家快篩試劑價格不一　食藥署：由廠商自行訂價

▲新冠肺炎快篩試劑正式開賣，吸引大批民眾排隊購買。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，食藥署19日公布核准5款家用快篩試劑，並自23日起開放民眾購買，時代力量黨主席、立委陳椒華24日表示，目前核准的居家快篩試劑價格不一，盼政府能提供價格合理的產品。食藥署回應，目前由廠商自行訂價及市場機制，食藥署會儘速核准更多家用快篩試劑供民眾選擇。

陳椒華、時代力量台中黨部副執行長吳佩芸24日上午召開「COVID-19居家快篩要準確，價格要合理。配套有漏洞？超商熱賣，藥局不想賣？」線上記者會，並邀請衛福部食藥署代表列席說明。

陳椒華表示，衛服部允許快篩試劑於藥局、便利商店販賣，應加強追蹤許可後於國內販售使用後的實際準確率，請廠商提供定期報告，也可委託專業單位進行後續抽驗檢查。此外，政府也應加強宣導快篩產品的使用注意事項，讓民眾了解快篩試劑的使用並管理陽性反應廢棄物的處理。

陳椒華建議，衛福部可請廠商在販售點播放操作使用影片，或在產品陳列處提供QRcode連結，讓民眾觀看使用須知後再決定是否購買。針對價格問題，陳椒華指出，目前核准的產品單組價格從300多到上千元都有，希望政府在開放居家快篩時，能夠提供國人準確且價格合理的產品。

具有藥師背景的吳佩芸表示，最近收到不少基層藥師反應，認為居家快篩試劑開放後，缺乏完善的配套措施，憂心後續通報及追蹤流程若沒有做好控管，將無法真正杜絕社區傳染。

吳佩芸也指出，居家快篩試劑販賣須搭配專業醫事人員指導使用，目前開放非藥局通路也可販售居家快篩試劑，但在指引卻僅附上「諮詢藥局」名單，質疑中央並未謹慎看待。

對此，衛福部食藥署藥妝組副組長錢嘉宏回應，準確率以送審文件判斷，食藥署請廠商檢附驗證資料，至於核准的居家快篩試劑說明書、操作影片、指引和懶人包等，均已放在食藥署官網防疫專區，建議民眾可上網先了解核准產品。

在價格部分，錢嘉宏則說明，目前由廠商自行訂價及市場機制，食藥署會儘速核准更多家用快篩試劑供民眾選擇。此外，食藥署也建議藥師無須對非該藥局販售的產品提供諮詢，建議民眾找廠商或原購買處。

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