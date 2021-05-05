立委集體涉貪案　徐永明爆：跨黨派操作《公司法》金流更大條

記者羅志華／台北報導

時代力量前主席徐永明涉嫌於立委收賄案中，期約收賄200萬元，5日出庭喊冤之餘，也反控替前太流董座李恆隆向立委喬事的郭克銘，將他根本沒答應過的事情栽贓給他，更爆料郭克銘的政治掮客集團，操作《公司法》修法有多名跨黨派立委涉入、也有金流，痛訴郭克銘「小案說謊躲大案」，本案將擇期再審，預計傳喚多名相關人士作證。

徐永明表示，本件他遭到起訴，是他善意行使立委職務，卻遭政治掮客集團招搖撞騙的案例，他2019年12月見郭克銘，只答應幫他借東吳大學場地開公聽會，卻被誇張成向經濟部官員施壓，人也是陳超明請來的，檢方竟控訴他想辦公聽會。

▲徐永明5/5出庭立委收賄案，喊冤受政治掮客栽贓，並爆料跨黨派立委操作《公司法》修法，案子規模更大 。（圖／記者羅志華攝）

徐永明回憶，李恆隆於2019年12月2日向他請託，但他當時立委任期將屆，表示無法幫忙，當天雙方只談了一下沒講到錢，但檢方不僅認定他在這天，與李恆隆達成合意，更將他在12月18日出席公聽會短短3分鐘，視作對價行為，本案根本是「檢方射箭，掮客畫靶」，也不明白為何根本不熟的郭克銘，會承認根本不是事實的罪狀害他。

徐永明委任律師表示，若真依檢方起訴、徐永明與李恆隆於12月2日達成合意，那郭克銘又為何在後續幾天，向徐永明助理確認是否能以徐永明名義辦公聽會？且徐永銘也馬上拒絕，反倒是郭克銘向李恆隆說謊，指公聽會將以徐永明為主體；律師認為，檢方的起訴中，沒證據能顯示徐永明有向郭克銘、李恆隆討政治獻金。

檢察官表示，徐永明自稱以「任期將屆」為由拒絕幫李恆隆，但又於之後的公聽會出席、發言，說法已自相矛盾，將於後續程序中，提出徐永明犯行的充分證據。

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