「我好害怕打疫苗」！78歲爺爺求助　美女藥師一席話讓他轉念





▲許多年長者已接受疫苗施打。（圖／台中市府提供）



記者林懿捷／綜合報導



近日各地陸續發生長輩接種疫苗後，發生不適甚至猝死的案例，因此讓許多年長者卻步！藥師出身的時代力量南屯區主任吳佩芸表示，她收到一名78歲老爺爺來電請教「看新聞已經死了好多人啊，真怕打了會怎麼樣，我可以不打嗎？」聽到長輩的煩惱，她暖心又理性的安撫老人家，讓爺爺最後願意找醫生評估後再來決定。

儘管政府呼籲，別在未釐清因果關係就對施打疫苗卻步，依然有許多長者憂心。吳佩芸今（22日）在臉書上分享一則故事，指她收到一名來自台中南屯78歲的爺爺來電，表示看了許多打完疫苗後猝死的新聞，「真怕打了會怎麼樣，我可以不打嗎？」 她先理性拿出數據參考， 根據昨日 （21日）統計，目前共有84人接種AZ疫苗後猝死，但個案的死因是否與接種疫苗有直接相關？這仍有待檢驗釐清，每個人都不應做太多個人主觀上的延伸與聯想。

▲吳佩芸暖心提供長者施打疫苗的建議。（圖／翻攝吳佩芸臉書）

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她指出，「84」、「猝死」等字眼，引起民眾的疑慮與恐慌令人無法忽視，要排除長輩的焦慮，也會是提升高齡族群接種率的關鍵。網路上出現一些聲音，「不爽不要打阿」、「不打就換人」、「老刁民慢走不送」的攻擊字眼，不但不能提升長者的接種意願、甚至無形中還會撕裂彼此，還會製造不同價值觀的對立。

她拿出擔任藥師時的經驗分享：常會遇到病人拿著整包藥物，擔心副作用而不想吃藥，「我們身為病人時也不希望被隨便打發。」她告訴伯伯，新聞看到的那些報導，死因還不能確定是否跟疫苗有直接相關，也需要專業人士釐清。太多的焦慮反而會對身體不好，建議伯伯找平常在看且信任的醫生做評估，「不願意打也不勉強，若真的決定打了，記得在施打前跟醫師說明慢性病史、服用藥物，打完疫苗後也要注意身體的狀況，若有非常難受的不舒服，千萬不要自己忍耐，趕緊找醫生幫忙喔」。



▲面對長者施打疫苗的疑慮，我們要用耐心溝通及換位思考。（圖／記者湯興漢攝）



吳佩芸表示，最後伯伯答應會先去找醫生評估，「若醫生說可以打，他會依照通知去接種疫苗，還說打完後要第一個跟我說呢！」許多網友回覆，對她回應表示認同、讚賞「長輩需要的是有人耐心解說他的疑惑」，不應用情緒勒索，強加自己的觀念在別人身上，對抗病毒，需要的是團結而不是對立。