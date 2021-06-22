　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我好害怕打疫苗」！78歲爺爺求助　美女藥師一席話讓他轉念


▲台中打疫苗。（圖／市府提供）

 ▲許多年長者已接受疫苗施打。（圖／台中市府提供）

記者林懿捷／綜合報導

近日各地陸續發生長輩接種疫苗後，發生不適甚至猝死的案例，因此讓許多年長者卻步！藥師出身的時代力量南屯區主任吳佩芸表示，收到一名78歲老爺爺來電請教「看新聞已經死了好多人啊，真怕打了會怎麼樣，我可以不打嗎？」到長輩的煩惱，她暖心又理性的安撫老人家，讓爺爺最後願意找醫生評估後再來決定。

儘管政府呼籲，別在未釐清因果關係就對施打疫苗卻步，依然有許多長者憂心。吳佩芸今（22日）在臉書上分享一則故事，指她收到一名來自台中南屯78歲的爺爺來電，表示看了許多打完疫苗後猝死的新聞，「真怕打了會怎麼樣，我可以不打嗎？」 她先理性拿出數據參考， 根據昨日 （21日）統計，目前共有84人接種AZ疫苗後猝死，但個案的死因是否與接種疫苗有直接相關？這仍有待檢驗釐清，每個人都不應做太多個人主觀上的延伸與聯想。

▲吳佩芸暖心提供長者施打疫苗的建議。（圖／翻攝吳佩芸臉書）

▲吳佩芸暖心提供長者施打疫苗的建議。（圖／翻攝吳佩芸臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，「84」、「猝死」等字眼，引起民眾的疑慮與恐慌令人無法忽視，要排除長輩的焦慮，也會是提升高齡族群接種率的關鍵。網路上出現一些聲音，「不爽不要打阿」、「不打就換人」、「老刁民慢走不送」的攻擊字眼，不但不能提升長者的接種意願、甚至無形中還會撕裂彼此，還會製造不同價值觀的對立。

她拿出擔任藥師時的經驗分享：常會遇到病人拿著整包藥物，擔心副作用而不想吃藥，「我們身為病人時也不希望被隨便打發。」她告訴伯伯，新聞看到的那些報導，死因還不能確定是否跟疫苗有直接相關，也需要專業人士釐清。太多的焦慮反而會對身體不好，建議伯伯找平常在看且信任的醫生做評估，「不願意打也不勉強，若真的決定打了，記得在施打前跟醫師說明慢性病史、服用藥物，打完疫苗後也要注意身體的狀況，若有非常難受的不舒服，千萬不要自己忍耐，趕緊找醫生幫忙喔」。

▲▼台北市設置在萬華區西門國小的新冠疫苗接種站，責任區內的長者不少都到此接受注射。（圖／記者湯興漢攝）
▲面對長者施打疫苗的疑慮，我們要用耐心溝通及換位思考。（圖／記者湯興漢攝）

吳佩芸表示，最後伯伯答應會先去找醫生評估，「若醫生說可以打，他會依照通知去接種疫苗，還說打完後要第一個跟我說呢！」許多網友回覆，對她回應表示認同、讚賞「長輩需要的是有人耐心解說他的疑惑」，不應用情緒勒索，強加自己的觀念在別人身上，對抗病毒，需要的是團結而不是對立。

ET快訊
7-11明開賣「居家快篩試劑」！限定門市曝光
染疫男康復返家喊：很喘　3天後陳屍客廳
吃這些藥能打新冠疫苗嗎？　熱門QA一次看
女模嫁身價80億歌王林峯　遭酸「小三上位就是跩」！暴怒反嗆
綠委「一句話」酸爆柯文哲情緒性發言　網加碼：一定要配溫開水
台北龍山寺超渡染疫亡靈！靜坐男病毒量極高　神壇傳播鏈擴3縣市
男打疫苗隔天躺床上亡　妻回想最後一句話崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

安卓手機狂跳「停止運作通知」吞3000負評　谷歌回應了

美國莫德納首波110萬劑「分配原則曝光」！第7類專案中央控管

防北農疫情攻入！桃園5批發市場緊急列冊　首波500人快篩

彰化千人快篩「進果菜市場須7天內陰性證明」　沒接種前每周採檢

染疫獨居男康復返家7天急喊：很喘　沈默3天飄腐味陳屍客廳

開放孕婦接種　二寶媽盧秀燕：不設快打站、AZ莫德納任選

吃這些藥能打新冠疫苗嗎？台大醫院設QA專區　疫苗熱門問題一次看

防堵北農疫情擴散　台東開放北農接觸者自費250元快篩

竹市孕婦疫苗開打！馬偕團隊問診　宇美町式接種讓準媽媽安心

台北龍山寺超渡染疫亡靈！靜坐男病毒量極高　神壇傳播鏈擴3縣市

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

安卓手機狂跳「停止運作通知」吞3000負評　谷歌回應了

美國莫德納首波110萬劑「分配原則曝光」！第7類專案中央控管

防北農疫情攻入！桃園5批發市場緊急列冊　首波500人快篩

彰化千人快篩「進果菜市場須7天內陰性證明」　沒接種前每周採檢

染疫獨居男康復返家7天急喊：很喘　沈默3天飄腐味陳屍客廳

開放孕婦接種　二寶媽盧秀燕：不設快打站、AZ莫德納任選

吃這些藥能打新冠疫苗嗎？台大醫院設QA專區　疫苗熱門問題一次看

防堵北農疫情擴散　台東開放北農接觸者自費250元快篩

竹市孕婦疫苗開打！馬偕團隊問診　宇美町式接種讓準媽媽安心

台北龍山寺超渡染疫亡靈！靜坐男病毒量極高　神壇傳播鏈擴3縣市

陳美鳳秀場被大哥設局逼酒　「超狂一招」擺平免失身

原定「月底就收養」隔天浪貓被狗咬死！ 他崩潰：還想幫牠換貓砂

美國莫德納首波110萬劑「分配原則曝光」！第7類專案中央控管

訂了外送出門…見「餐點送達」返家竟消失 她氣炸：本小姐活該？

防北農疫情攻入！桃園5批發市場緊急列冊　首波500人快篩

7-11明日開賣「快篩試劑」！桃園以北限定門市都能買到

李家豪／誰可申請法律扶助？法扶制度無資力者認定標準

彰化千人快篩「進果菜市場須7天內陰性證明」　沒接種前每周採檢

發零用錢囉！拉拉叼千元大鈔給自己　轉頭「拿這張」給妹妹笑翻媽

不甩拜登呼籲！格羅方德新加坡建新廠　CEO暗指依賴台積電有「巨大風險」

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

生活熱門新聞

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

微解封？陳時中明天宣布！

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

50歲女打疫苗猝死　衛生局曝死因

快訊／不限廠牌！7/1起公費接種對象「增至9類」

打完疫苗餵母乳女嬰亡　高大成和權威醫這樣說

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

更多熱門

相關新聞

52歲男打疫苗後喘不過氣　隔天躺床上亡

52歲男打疫苗後喘不過氣　隔天躺床上亡

桃園市黃姓男子20日曾告訴家人呼吸喘不過氣來在臥房休息，隔天清晨家人查看時已無呼吸心跳，送醫後仍不治，由於黃男18日曾接種疫苗，家屬質疑死因疑與疫苗接種有關。

人渣文本：中國應3000萬劑BNT拚場　網：直送民進黨就完了

人渣文本：中國應3000萬劑BNT拚場　網：直送民進黨就完了

東奧剩30天！疫情卻出現反彈徵兆　網憂：還要辦？

東奧剩30天！疫情卻出現反彈徵兆　網憂：還要辦？

7.4萬名第一線銀行員優先施打疫苗　金管會2度發函指揮中心力爭！

7.4萬名第一線銀行員優先施打疫苗　金管會2度發函指揮中心力爭！

關鍵字：

疫苗新冠肺炎吳佩芸時代力量az莫德納

讀者迴響

熱門新聞

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

微解封？陳時中明天宣布！

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

人夫袋藏保險套、潤滑劑！「小三是男的」正宮崩潰

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面