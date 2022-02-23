　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉期約收賄施壓經濟部　徐永明出庭怒批遭「政治金光黨」陷害

記者黃哲民／台北報導 

時代力量政黨前主席徐永明被控3年前擔任立委時，為爭奪SOGO百貨經營權的商人李恒隆舉辦公聽會、施壓經濟部官員到場，並期約收賄200萬元，涉犯貪污等罪嫌；台北地院今開庭審理，徐永明強調遭「政治金光黨」所害，他沒要錢更拒絕送上門的錢，「紅線畫得很清楚」，卻被起訴至少可判刑7年的重罪，他認為「檢察官很辛苦，可是起訴的案情，是真的嗎？」

▲▼前立委徐永明被控在跨黨派立委收賄案中，與商人李恒隆期約行收賄200萬元，今到台北地院出庭辯論堅稱清白。（圖／記者黃哲民攝）

前立委徐永明被控在跨黨派立委收賄案中，與商人李恒隆期約行收賄200萬元，今到台北地院出庭辯論堅稱清白。（圖／記者黃哲民攝）

與徐永明同案被起訴的趨勢民意調查公司總經理吳世昌，是徐永明的學生，他今出庭表示單純介紹朋友給徐永明認識，卻害徐永明被起訴，他對徐永明「真的很抱歉」。吳世昌強調，不僅徐永明沒要錢沒拿錢，他居中介紹也分文未取，他揶揄檢方「看到黑影就開槍的編故事能力，令人佩服」，希望法院公平審判，還給他和徐永明公道。

太平洋流通公司前董事長李恆隆（70歲）被控為爭奪SOGO百貨經營權，涉行賄蘇震清等多位跨黨派立委，企圖施壓經濟部等主管機關，徐永明被指涉替李借用立法院場地，舉辦2019年12月18日討論太流增資爭議的公聽會，並發函要求經濟部派官員出席，藉此與李期約行收賄200萬元，但雙方最後沒真的交錢。

檢調前年（2020年）7月發動偵辦，徐永明到案交保80萬元，是被起訴立委中唯一沒被羈押者。他今出庭再三否認自己是當年公聽會的主辦人，而是本案掮客郭克銘委託東吳大學舉辦，他當時即將卸任立委、要回東吳教書，僅幫學校借用立院紅樓101會議室開公聽會並到場致意，連主席台都沒坐上去。

▲▼趨勢民意調查公司總經理吳世昌。（圖／記者黃哲民攝）

▲趨勢民意調查公司總經理吳世昌受訪表示，害老師徐永明被起訴「真的很抱歉」。（圖／記者黃哲民攝）

徐永明表示，吳世昌介紹郭克銘碰面商談SOGO案，他就判斷這件事情不能碰，也告誡國會辦公室人員注意，他自己更嚴守分際，不要求對方行賄或捐贈政治獻金，甚至拒絕送上門的錢，還把「紅線畫得很清楚」，不發函給經濟部，也沒打電話給經濟部長。

徐永明說，直到卸任立委，他才以黨主席身分拜訪自稱「昌粉（指黃國昌粉絲）」、欣賞時代力量的李恒隆募款，結果他被橫行立院的「政治金光黨」所害，冒用他的名號宣稱他「同意」召開公聽會，而且是其他立委的助理所講，檢方就起訴他至少判刑7年的重罪。

徐永明喊冤「檢察官很辛苦，可是起訴的案情，是真的嗎？」他更爆料擔任立委第一年，就有人在外面冒充是他父親，「可是我父親那時已經過世7年」。律師替徐永明辯護指稱，是其他立委施壓，經濟部才派人出席公聽會，跟徐無關。

徐永明庭外受訪時，仍自稱「被設計的」，陷害他的「政治金光黨」仍橫行立院，成員不只立委、國會助理，還包括公關公司，「這是整個系統」。至於有無怪罪吳世昌把他拖下水，徐永明避重就輕，自稱學者從政，仰仗很多人幫忙，「這個案子，檢察官如果不起訴他（吳世昌），也很難起訴我，檢察官就是針對我而來！」

吳世昌當庭不斷揶揄檢方，趁機大吐怨氣，並指檢調在偵辦期間放假消息給媒體，說他幫李恒隆匯了多少錢給徐永明，根本就是構陷，搜索約談只是「過場」，就要把他當成線頭，用來起訴徐永明，把藍綠黃立委弄成天下烏鴉一般黑，分散執政黨立委涉弊的壓力，他和徐因而被拉進這個案子。

吳世昌重申對徐永明「真的很抱歉」，他自己事業、名聲也因本案受到很大傷害，自己更得了恐慌症，「被栽贓的悲憤一言難盡」，他和徐永明在本案一毛錢都沒拿，希望法院公平審判，還給他和徐永明應有的公道。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
快訊／要開打了？　烏克蘭宣布：公民即刻撤出俄羅斯
托嬰中心把「女嬰當玩具虐」！　母崩潰：她晚上一直哭
快訊／北部某國立大學教授涉詐百萬補助　檢調10路搜索約談
俄軍來了！烏東平民撤光　市區變「空城」警報狂響
《金魚妻》6人妻不倫「巨胸晃貼小王」！　露點小三IG吸粉朝聖
快訊／嘉義高鐵大道轎車自撞！　車頭全爛
好市多1規定「出示才能離開」　男嗆侵害人權！臉超腫：退卡吧
民進黨初選最新禁令！　蔡英文等9大咖不能掛廣告看板

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

桃園撞死人冷血逃逸躲屏東　警苦追1個月南下300km活逮賓士男

去年自拍求收養貓影片爆紅　正妹警一次抓2個通緝犯立功

還原情殺現場！健身教練求新任放手不成　悶殺女友擁懷中等死

虐嬰案再+1托育員上月求和解　母崩潰：看新聞才知女兒被關儲藏室

18歲哥戀上15歲妹！恩愛時揪衝超商廁所野戰　她想分手慘遭打爆

快訊／國立大學教授涉詐百萬補助　檢調10路搜索約談

回扣男豪宅藏宅藏妻名下被挖出　二拍下殺底價曝...還附雙車位

警多次執法過當被判刑　再咒女記者「絕子絕孫」判拘20天

快訊／嘉義高鐵大道轎車自撞！車頭全爛　男「雙腿變形」送醫

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

桃園撞死人冷血逃逸躲屏東　警苦追1個月南下300km活逮賓士男

去年自拍求收養貓影片爆紅　正妹警一次抓2個通緝犯立功

還原情殺現場！健身教練求新任放手不成　悶殺女友擁懷中等死

虐嬰案再+1托育員上月求和解　母崩潰：看新聞才知女兒被關儲藏室

18歲哥戀上15歲妹！恩愛時揪衝超商廁所野戰　她想分手慘遭打爆

快訊／國立大學教授涉詐百萬補助　檢調10路搜索約談

回扣男豪宅藏宅藏妻名下被挖出　二拍下殺底價曝...還附雙車位

警多次執法過當被判刑　再咒女記者「絕子絕孫」判拘20天

快訊／嘉義高鐵大道轎車自撞！車頭全爛　男「雙腿變形」送醫

【廣編】新莊都更首發案　宸熙丰悦正式開工

凍漲！桃園市公車票價維持18元　市府吸收票差2.63億駕駛加薪

監委指北市大校長遴選有違失　監院糾正校方及台北市政府

身分證拿出來！2／26-2／28生日　台南虎頭埤免費入園

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

雨天走失「法鬥跑去1.2km寵物店」求救　暖心老闆幫牠洗澡等主人

搭公車不用招手！照顧弱勢族群　台中130處候車亭設服務燈

桃園撞死人冷血逃逸躲屏東　警苦追1個月南下300km活逮賓士男

陳水扁與普丁有交情！　他曝：牽線俄國技術指導台灣製造潛艇

冷氣團餘威「5縣市低溫特報」　明起由南往北放晴！連假熱飆28度

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

即／台鐵花壇傳死傷事故！ 長髮女遭截兩段

華山分屍案定讞　陳伯謙逃死確定

驚悚現場！長髮女闖鐵軌身體遭列車截成2段

快訊／北捷大安站「男子突然昏倒」　無呼吸心跳

勒索麥當勞7千萬想10萬和解　消防夫妻出奇招

疑女友有新歡　健身教練悶殺她後再持刀自殘

西施控老闆4度性侵　監視器拍到她表情結局神逆轉

中正預校阿兵哥賣假收1500　遭起訴

獨／引水英雄正面曝　上萬條船靠他進港

林姿妙等3人「貪污治罪條例」聲押禁見！5人交保

正妹網紅收「陌生蓮霧」　竟是她報案警員寄的

截肢女孩公司竟是大違建　官方認證4樓蓋成7樓

即／國道三號死亡車禍！男乘客「撞到腦部」失憶

即／林姿妙二度遭搜索　4人遭貪污罪送辦

更多熱門

相關新聞

吳景欽／童仲彥詐領助理費要入監的問題

吳景欽／童仲彥詐領助理費要入監的問題

前台北市議員童仲彥詐領五萬多元助理費遭判三年十個月。只要有詐領之事實，無論金額多寡，都應受到刑事處罰，惟此案詐領五萬多元，遭判如此徒刑是否符合比例原則，實有檢討之必要。

陳超明自認依法收獻金卻被訴

陳超明自認依法收獻金卻被訴

立委陳超明涉收賄100萬　出庭強調確信自己無罪

立委陳超明涉收賄100萬　出庭強調確信自己無罪

立委收賄案首波辯結！　廖國棟拍胸怒吼「我沒犯罪」

立委收賄案首波辯結！　廖國棟拍胸怒吼「我沒犯罪」

立委收賄案將辯結　廖國棟喊「完全無罪」

立委收賄案將辯結　廖國棟喊「完全無罪」

關鍵字：

徐永明立委收賄貪污治罪條例政治金光黨

讀者迴響

熱門新聞

王品13大品牌3月優惠懶人包

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面