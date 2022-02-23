涉期約收賄施壓經濟部　徐永明出庭怒批遭「政治金光黨」陷害

記者黃哲民／台北報導

時代力量政黨前主席徐永明被控3年前擔任立委時，為爭奪SOGO百貨經營權的商人李恒隆舉辦公聽會、施壓經濟部官員到場，並期約收賄200萬元，涉犯貪污等罪嫌；台北地院今開庭審理，徐永明強調遭「政治金光黨」所害，他沒要錢更拒絕送上門的錢，「紅線畫得很清楚」，卻被起訴至少可判刑7年的重罪，他認為「檢察官很辛苦，可是起訴的案情，是真的嗎？」

▲前立委徐永明被控在跨黨派立委收賄案中，與商人李恒隆期約行收賄200萬元，今到台北地院出庭辯論堅稱清白。（圖／記者黃哲民攝）

與徐永明同案被起訴的趨勢民意調查公司總經理吳世昌，是徐永明的學生，他今出庭表示單純介紹朋友給徐永明認識，卻害徐永明被起訴，他對徐永明「真的很抱歉」。吳世昌強調，不僅徐永明沒要錢沒拿錢，他居中介紹也分文未取，他揶揄檢方「看到黑影就開槍的編故事能力，令人佩服」，希望法院公平審判，還給他和徐永明公道。

太平洋流通公司前董事長李恆隆（70歲）被控為爭奪SOGO百貨經營權，涉行賄蘇震清等多位跨黨派立委，企圖施壓經濟部等主管機關，徐永明被指涉替李借用立法院場地，舉辦2019年12月18日討論太流增資爭議的公聽會，並發函要求經濟部派官員出席，藉此與李期約行收賄200萬元，但雙方最後沒真的交錢。

檢調前年（2020年）7月發動偵辦，徐永明到案交保80萬元，是被起訴立委中唯一沒被羈押者。他今出庭再三否認自己是當年公聽會的主辦人，而是本案掮客郭克銘委託東吳大學舉辦，他當時即將卸任立委、要回東吳教書，僅幫學校借用立院紅樓101會議室開公聽會並到場致意，連主席台都沒坐上去。

▲趨勢民意調查公司總經理吳世昌受訪表示，害老師徐永明被起訴「真的很抱歉」。（圖／記者黃哲民攝）

徐永明表示，吳世昌介紹郭克銘碰面商談SOGO案，他就判斷這件事情不能碰，也告誡國會辦公室人員注意，他自己更嚴守分際，不要求對方行賄或捐贈政治獻金，甚至拒絕送上門的錢，還把「紅線畫得很清楚」，不發函給經濟部，也沒打電話給經濟部長。

徐永明說，直到卸任立委，他才以黨主席身分拜訪自稱「昌粉（指黃國昌粉絲）」、欣賞時代力量的李恒隆募款，結果他被橫行立院的「政治金光黨」所害，冒用他的名號宣稱他「同意」召開公聽會，而且是其他立委的助理所講，檢方就起訴他至少判刑7年的重罪。

徐永明喊冤「檢察官很辛苦，可是起訴的案情，是真的嗎？」他更爆料擔任立委第一年，就有人在外面冒充是他父親，「可是我父親那時已經過世7年」。律師替徐永明辯護指稱，是其他立委施壓，經濟部才派人出席公聽會，跟徐無關。

徐永明庭外受訪時，仍自稱「被設計的」，陷害他的「政治金光黨」仍橫行立院，成員不只立委、國會助理，還包括公關公司，「這是整個系統」。至於有無怪罪吳世昌把他拖下水，徐永明避重就輕，自稱學者從政，仰仗很多人幫忙，「這個案子，檢察官如果不起訴他（吳世昌），也很難起訴我，檢察官就是針對我而來！」

吳世昌當庭不斷揶揄檢方，趁機大吐怨氣，並指檢調在偵辦期間放假消息給媒體，說他幫李恒隆匯了多少錢給徐永明，根本就是構陷，搜索約談只是「過場」，就要把他當成線頭，用來起訴徐永明，把藍綠黃立委弄成天下烏鴉一般黑，分散執政黨立委涉弊的壓力，他和徐因而被拉進這個案子。

吳世昌重申對徐永明「真的很抱歉」，他自己事業、名聲也因本案受到很大傷害，自己更得了恐慌症，「被栽贓的悲憤一言難盡」，他和徐永明在本案一毛錢都沒拿，希望法院公平審判，還給他和徐永明應有的公道。