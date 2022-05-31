《小王子》重複字句有玄機！鄭麗君重譯最愛狐狸分享「人生秘密」

▲鄭麗君重譯《小王子》，對親子關係也有不同體悟。（圖／聯經出版提供）

記者林育綾／台北報導

前文化部長鄭麗君接受聯經出版社邀請，重新翻譯法文中譯本《小王子》，她透露原文有很多「重複字句」，曾想過要在中文翻譯上要用不同文字呈現，後來發現作者這樣的安排有原因，便選擇忠於原著。而此次重譯，最喜歡的角色是「狐狸」，牠將最重要的「人生秘密」分享給小王子，小王子又告訴了飛行員，是送給全世界的禮物。鄭麗君認為，狐狸召喚人們找回生命良善的力量。

鄭麗君在人生不同階段讀過《小王子》，每回都有不同體悟。這次重譯時，也促使自己穿越表象的閱讀，去領略背後「看不見的東西」。尤其作者安東尼．聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）在故事中使用很多次「重複的字句」，通常在中文翻譯上，會想把同樣的字句置換成不同的文字，好像不這麼做的話，會顯得中文很笨拙；一開始她也這麼做，但後來她決定忠於原著。

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因為她發現，作者這麼做有其深意，逼使人們跨越語言的本身。就如書中提到「小王子只要問了問題，一定追根究底，不輕言放棄」，讀者也能透過小王子的逼問，一再探討生命的意義。

鄭麗君也指出，作者曾在另一本書說，「我沒辦法用語言表達我的內心」；還有一句法文說過「我們從表達出發，最終要獲得沈默境界的事物」。《小王子》作者用簡潔的語句，傳遞哲學性的思想，因此她也決定使用簡潔的中文，但還是哲學性的語言，藉此再次反思生命經驗。

▲鄭麗君認為《小王子》只是以童書的外在形式，提醒更多人「回到孩提時的視角」。（圖／鄭麗君提供）

而《小王子》乍看是一本童書，實際上童書只是它的「形式」，這本書是獻給世界上的「每一個人」，因為每一位大人也曾有孩提時代，以這個形式，是讓大家能「回到孩提時的視角」，穿越表面，看見並領略那些「眼睛看不到的重要事物」。

鄭麗君也分享，年輕時曾面臨愛與關係的人生考驗，那時候對於狐狸和玫瑰特別有感覺。而「玫瑰」在文學裡象徵著愛情，但對她而言，不只是愛情，也有親情、友情，當小王子馴化了狐狸，建立關係，就如人與人之間的生命建立關係，在關係中除了有喜悅、期待，甚至也會有焦慮、傷害。

而人與人的性格，也有理解和不理解的地方，如同小王子回想自己常常不懂玫瑰；又如狐狸說，語言常常是誤會的來源。因此無論是什麼樣的情感和關係，都可能會發生傷害、難以克服之處，卻也因為「愛」，讓人們投注了自己的生命和心力，也讓彼此生命成為獨一無二的存在。

▲小王子馴化了狐狸，彼此不再是陌生的關係，而是有意義的存在。（圖／翻攝自聯經出版《小王子》）

但鄭麗君讀了《小王子》後的感觸是，重點是人們如何在關係中成為「愛的主體」，也就是你怎麼去經歷、怎麼去愛、怎麼面對。她相信關於愛情的考驗，是所有芸芸眾生都體會且經歷過的，也是人生必經路程。

等到自己年紀大了，《小王子》也讓她對於親子陪伴和教育有了不同體悟，對於「甜蜜的負擔」更有感，「教育小孩並不是你告訴他如何成為一個人，他就能成為一個人」，因為孩子有跟大人截然不同的生命節奏，包括身體發展、情感發展，如何陪伴他成長，是愛與責任相輔相成，而這並不是外在規範的責任，是人去選擇、去付出。

她說，就像小王子決定返回星球，是他自己想要愛，想去行動；而唯有能夠「愛」，才能讓生命可以克服孤寂與艱難。但小王子的開放結局，彷彿是提醒著，當我們忽略或忘了「生命重要的秘密」時，可能那些負面又回來了。

▲狐狸將「生命的秘密」送給小王子；而小王子後來又將這個秘密送給飛行員。（圖／翻攝自聯經出版《小王子》）

鄭麗君提到，狐狸將「生命的秘密」送給小王子，「真正重要的事情是眼睛看不見的，唯有用心才看得見。」而小王子又將這個秘密送給飛行員。她認為，狐狸在故事中要面對現實生活，仍然天真善良地求小王子馴化牠，建立彼此關係，並送出這個秘密，「狐狸像是召喚著所有人們，找回生命良善的力量，而那力量就是在於我們能去愛，因為愛，生命有了不同的意義。」

小王子的故事反覆在絕境重生，當面對絕境時，重要的仍是那股生命的力量，是愛、智慧、責任，她認為，這是《小王子》帶給世界的禮物，但她是還是鼓勵每個人，透過自己的閱讀，有自己的體會、領悟，勇敢有自己的詮釋，重點不只是閱讀，而是透過閱讀「踏上跟自我對話的旅程」。

尤其《小王子》使用「套層密藏」的敘事結構，每個角色和角色之間、章節和章節之間，很多超越語言的境界藏在其中，需要自行去反芻、體會。

▲鄭麗君認為每個人可以自行去讀《小王子》，有自己的體會和詮釋，踏上自我對話的旅程。（圖／鄭麗君提供）