　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐志榮拒選苗栗縣長　他批國民黨中央：苗栗這麼穩可以搞成劇場

記者杜冠霖／綜合報導

國民黨中央選戰策略會報昨（30）日徵召現任立法委員徐志榮參選苗栗縣長，不過，徐志榮31日受訪表示「有點錯愕」，並堅持兩個原則，第一就是不會參選，第二就是全力支持黨的候選人，對此，媒體人黃揚明批評，國民黨中央、選策會根本是自殺突擊隊，連苗栗這麼穩的地盤都可以搞成劇場。

▲▼國民黨立委徐志榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐志榮。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長，徐31日受訪表示「有點錯愕」，他強調目前先把立委工作做好；至於週三常會若通過徵召案是否會接受提名？他則說，「黨會尊重我的意見吧！」

徐志榮表示，他堅持兩個原則，第一就是不會參選，第二就是全力支持黨的候選人，他從頭到尾跟黨、鄉親和支持者從未表示過參選苗栗縣長，對於辜負黨的抬愛，以及支持者的厚愛，還有他老婆的期望，讓大家失望，他深深一鞠躬。

對於國民黨苗栗縣長提名風波，黃揚明批評，國民黨中央、選策會根本是自殺突擊隊，連苗栗這麼穩的地盤都可以搞成劇場，「從議長的只是通姦傷人到劉政鴻鳳還巢再到徐志榮堅拒徵召，這樣下去苗栗國會不會也翻盤？」

黃揚明也透露，傳出明天國民黨中常會就會通過高雄市長人選，「會不會連高雄這種艱困選區都再一次上演類似桃園、苗栗的劇碼呢？各位客官繼續看下去……」

而國民黨高雄市長人選至今尚未出爐，高雄市黨部主委許福明29日證實，將提報孫文學校總校長張亞中、高雄市議員陳麗娜與市黨部副主委曹桓榮等人給黨中央決定。

對於苗栗縣長提名風波，國民黨秘書長黃健庭則表示，選策會在地方上溝通協調1、2個月，經過這麼長時間各種考量，認為徐志榮的民意支持度最高，且是各方都比較能接受、比較能支持的人選，選策會才會做這樣的決議。

黃健庭指出，有意參選的議長鍾東錦一直以來都有表達如果是徐志榮選，他可接受，也會支持，而另一位有意參選的前農委會農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘，也有說不會去爭，黨提名誰都全力支持。

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！他嘆：剩2條路　釣出一票苦主
台灣正在疫情中段　陳時中：死亡率沒有比國外高
快訊／立院三讀修正《幼教法》　教保人員不當管教最重罰60萬
美女主播想當「航海王」　2000萬積蓄投入炒股結果GG
15歲姪子染疫亡　知名編劇痛心：他高中剛錄取
00878ETF調整成分股　新增5檔、刪除4檔個股
ET民調／陳時中防疫滿意度出爐　「這政策」獲77.9%支持
「覺得快死掉了」留遺書！《全明星》女星就醫後才知真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／教保人員不當管教最重罰60萬　立院三讀修正《幼教法》

恩恩爸要求公開通聯紀錄　新北承諾：該提供的一定會給

張善政喊話「別投民眾黨」　賴香伶嗆：只關心選票「失去格局」

不要只給回應！恩恩爸要通聯　侯友宜：盡全力協助

徐志榮拒選苗栗縣長　他批國民黨中央：苗栗這麼穩可以搞成劇場

跟進英德　外交部：中國勿阻礙聯合國調查新疆人權

視察桃機邊境防疫　蘇貞昌證實將與美參議員達克沃絲會面

黃珊珊可能不代表民眾黨參選　蔣萬安：不會背棄一路栽培我的政黨

ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

不願收回「白痴命令」這句話　柯文哲再罵中央：就真的很笨啊⋯

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

快訊／教保人員不當管教最重罰60萬　立院三讀修正《幼教法》

恩恩爸要求公開通聯紀錄　新北承諾：該提供的一定會給

張善政喊話「別投民眾黨」　賴香伶嗆：只關心選票「失去格局」

不要只給回應！恩恩爸要通聯　侯友宜：盡全力協助

徐志榮拒選苗栗縣長　他批國民黨中央：苗栗這麼穩可以搞成劇場

跟進英德　外交部：中國勿阻礙聯合國調查新疆人權

視察桃機邊境防疫　蘇貞昌證實將與美參議員達克沃絲會面

黃珊珊可能不代表民眾黨參選　蔣萬安：不會背棄一路栽培我的政黨

ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

不願收回「白痴命令」這句話　柯文哲再罵中央：就真的很笨啊⋯

台東又1兒少機構爆群聚感染　BNT幼兒疫苗預約截止時間延後

快訊／陳其邁警告：這周到下周是高雄疫情高原期　加碼醫護津貼

宜蘭+1649　累計51死「23人未施打疫苗」

日本狂風吹翻工廠屋頂！小客車被砸穿　打滑1圈半失控摔農田

AMC防治上櫃新兵濾能6月下旬掛牌　搶搭半導體先進製程防護商機

街頭戰鬥片瘋傳！凶猛袋鼠「揮勾拳」攻擊　男被追殺格鬥技反擊

正視過勞的「心」！聽聽身體發出的求救訊號、練習跟負面情緒對話

校園演講被問「潘若迪保母事件」　沈玉琳還原真相

IG文青打卡秘境！雲林百年日式建築藏50塊芋頭冰、宮崎駿動畫場景

3招讓iPhone電池更健康！續航力大幅增加　一整天都不充電也行

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

立法院昨天打完架　今天3名立委快篩陽

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

AT-3墜毀岡山飛官殉職　他看地圖嘆：保護民眾到最後一刻

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌：與篩檢站動線不同

快訊／陳水扁確診　自曝昨晚突感不適

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

朱學恒直播2小時收驚人斗內！加倍捐嗆爆側翼

快訊／徐大鈞駕AT-3教練機殉職　蔡英文哀慟不捨：釐清事故原因

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

快訊／AT-3學官徐大鈞沒呼叫、沒跳傘　空軍官校暫停全部訓練

ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

蔡炳坤確診6天社交APP才通知　諷：怎不早說？

周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單罵分局長」

更多熱門

相關新聞

蔣萬安：不會背棄栽培我的政黨

蔣萬安：不會背棄栽培我的政黨

親民黨背景的黃珊珊以無黨籍身分當任台北市副市長，由於被視為市長柯文哲接班人，外界好奇她是否披白袍角逐首都市長，只是柯文哲昨透露黃珊珊不會代表民眾黨參選。對此，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安說，不管黃珊珊用什麼黨籍參選，他的價值理念，是不會背棄一路栽培他的政黨。

快訊／徐志榮拒選苗栗縣長　國民黨明天硬要提名2大關鍵理由曝光

快訊／徐志榮拒選苗栗縣長　國民黨明天硬要提名2大關鍵理由曝光

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

批兒童疫苗「落後部署」　國民黨團：很多孩子都走了誰負責？

批兒童疫苗「落後部署」　國民黨團：很多孩子都走了誰負責？

國父遺像砸出洞　綠委：該撤下了

國父遺像砸出洞　綠委：該撤下了

關鍵字：

徐志榮國民黨2022大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

今本土+80656！各縣市分佈曝

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

汪小菲急傳訊求狗仔「別繼續爆料」！

汪小菲被爆「有5個對象」！

更多

最夯影音

更多
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面