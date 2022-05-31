徐志榮拒選苗栗縣長　他批國民黨中央：苗栗這麼穩可以搞成劇場

記者杜冠霖／綜合報導

國民黨中央選戰策略會報昨（30）日徵召現任立法委員徐志榮參選苗栗縣長，不過，徐志榮31日受訪表示「有點錯愕」，並堅持兩個原則，第一就是不會參選，第二就是全力支持黨的候選人，對此，媒體人黃揚明批評，國民黨中央、選策會根本是自殺突擊隊，連苗栗這麼穩的地盤都可以搞成劇場。

▲國民黨立委徐志榮。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長，徐31日受訪表示「有點錯愕」，他強調目前先把立委工作做好；至於週三常會若通過徵召案是否會接受提名？他則說，「黨會尊重我的意見吧！」

徐志榮表示，他堅持兩個原則，第一就是不會參選，第二就是全力支持黨的候選人，他從頭到尾跟黨、鄉親和支持者從未表示過參選苗栗縣長，對於辜負黨的抬愛，以及支持者的厚愛，還有他老婆的期望，讓大家失望，他深深一鞠躬。

對於國民黨苗栗縣長提名風波，黃揚明批評，國民黨中央、選策會根本是自殺突擊隊，連苗栗這麼穩的地盤都可以搞成劇場，「從議長的只是通姦傷人到劉政鴻鳳還巢再到徐志榮堅拒徵召，這樣下去苗栗國會不會也翻盤？」

黃揚明也透露，傳出明天國民黨中常會就會通過高雄市長人選，「會不會連高雄這種艱困選區都再一次上演類似桃園、苗栗的劇碼呢？各位客官繼續看下去……」

而國民黨高雄市長人選至今尚未出爐，高雄市黨部主委許福明29日證實，將提報孫文學校總校長張亞中、高雄市議員陳麗娜與市黨部副主委曹桓榮等人給黨中央決定。

對於苗栗縣長提名風波，國民黨秘書長黃健庭則表示，選策會在地方上溝通協調1、2個月，經過這麼長時間各種考量，認為徐志榮的民意支持度最高，且是各方都比較能接受、比較能支持的人選，選策會才會做這樣的決議。

黃健庭指出，有意參選的議長鍾東錦一直以來都有表達如果是徐志榮選，他可接受，也會支持，而另一位有意參選的前農委會農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘，也有說不會去爭，黨提名誰都全力支持。