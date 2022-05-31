幼兒園生師比41年未調　林宜瑾：公幼不如以往搶手「應全國調降」

▲《幼教法》修正案三讀，立法院長游錫堃敲槌，朝野立委合影留念。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會31日三讀修正《幼兒教育及照顧法》，提高教保服務機構人員對幼兒不當管教的罰鍰，情節重大者，處行為人新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並通過附帶決議，要求教育部研議增聘教保服務人員，降低生師比。民進黨立委林宜瑾呼籲，幼兒園生師比41年未作調整，如今越來越多家長將孩子送往私幼或準公幼，公立幼兒園不如以往搶手，呼籲教育部除了確保公共化幼兒園的供應量，也應該全國一致調降生師比。

為提升幼兒園教保服務品質，立法院院會今天通過《幼教法》修正案附帶決議，要求教育部應提出「幼兒園增聘教保服務人員之獎勵及補助方案」，提出逐年降低幼托生師比之進程規劃，此外，幼兒園生師比41年未作調整，已無法符合當今現況，教育部應有積極作為，並提出調降時程，依招收人數研議增聘教保服務人員。

林宜瑾三讀會後發言特別指出，41年未調整的幼教生師比，仍然沒有在修法中獲得調降，41年的變化相當大，當初的嬰兒今天已邁入壯年，當初的台灣還在戒嚴，今天的台灣已經要將轉型正義推向新階段，然而，台灣的幼教生師比，卻仍停留在41年前。

林宜瑾指出，談到調降生師比，教育部的首要考量，就是要先確保公共化幼兒園供應量，不過，根據她的選區經驗以及新聞報導，可以看到一個新跡象：在少子化、政府推動平價教保服務、以及雙薪家庭等因素的交互影響下，有越來越多的家長選擇將孩子送往私幼或準公幼，換句話說，部分縣市公立幼兒園不如以往搶手。

林宜瑾強調，孩子的權益不能等，41年沒調整過的幼教生師比，勢必得要做出調降，以提升幼兒園照護品質，同時為了提升公幼的吸引力，教育部也應當積極思索解方，以符合當今社會的需求。她隔空向教育部喊話說：「應該要以全國一致調降生師比為長期目標，41年沒變動的生師比是時候該要調整了！」