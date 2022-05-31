立法院昨天打完架　今天3名立委快篩陽

▲立法院30日為國務機要費除罪化爆發肢體衝突，31日就傳出3名立委快篩陽性。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

有關國務機要費除罪化的《會計法》條文修正草案30日再度進入立法院闖關，國民黨團強力杯葛，與綠營爆發肢體衝突，最終該案仍三讀通過，而在這一番近距離接觸後，民進黨立委陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅31日快篩陽性，累計共有22名立委染疫。

張廖萬堅表示，今天北上出席院會前，覺得人有點疲倦，同時有流鼻涕的感冒症狀，馬上回家快篩，結果呈現陽性。

稍早陳歐珀透露，他昨天晚上回到家，覺得喉嚨有點不舒服，快篩後是陰性，以為只是最近太過操勞，沒有放在心上；不過，今天早上又預防性做了快篩，呈現淡淡的陽性反應。

吳玉琴則表示，今天早上有點發燒，快篩結果呈現陽性，稍晚會依規定填寫確診個案自主回報疫調系統，取消一周的行程，會議改為線上。

根據統計，目前宣布確診的有國民黨的廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、葉毓蘭，民進黨籍的蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、高嘉瑜、邱志偉，加上今天快篩陽的陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅，另有民眾黨的蔡壁如，無黨籍的林昶佐、黃國書。