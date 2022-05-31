快訊／教保人員不當管教最重罰60萬　立院三讀修正《幼教法》

▲《幼教法》修正案三讀，民進黨立委合影留念。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

近年不當管教、兒虐及超收等幼兒園違規事件頻傳，立法院院會31日三讀修正《幼兒教育及照顧法》，提高教保服務機構人員對幼兒不當管教的罰鍰，情節重大者，處行為人新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

現行《幼照法》規定，教保服務機構負責人或其他服務人員，若體罰幼兒，處6萬元以上、50萬元以下罰鍰；性騷擾則處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；不當管教則處6000元到3萬元的罰鍰。

三讀條文提高罰鍰額度，明定教保服務機構之負責人或其他服務人員，若對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾或不當對待行為，情節重大者，處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人的姓名及機構名稱。

此外，針對損及幼兒及家長權益情節重大的各類違規情形，如超收幼兒情節重大、生師比不符、知悉有不適任人員未依規定處理、未辦理幼兒團體保險、未依規定收退費、規避檢查、進用未具資格的教保服務人員、借用教保資格證書等，其罰鍰從6000元以上、3萬元以下，提高至6萬元以上、30萬元以下，情節重大或經處罰3次後仍未改善者，得依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。

另外，配合擴大公共化幼兒園政策，三讀條文增列規定，高級中等以下學校附設幼兒園者，其幼兒園班級數得與學校班級數合併，計算內部單位數與專任輔導教師、專業輔導人員、護理人員及其他人員的員額。

朝野立委讚修法防堵兒虐 藍白提案明訂國產肉品遭否決

民進黨立委范雲三讀會後發言表示，感謝所有關心兒童福祉、健全幼教的民間組織，提供許多寶貴的意見，也謝謝跨黨派夥伴一起嚴謹把關審查，透過提高罰則、訂定完善調查機制和定義防止虐童事件，包括明定24小時通報、2天內啟動調查、書面調查報告要公開給家長和老師等規定。

國民黨立委林奕華說明，每個還子都是寶，一個都不能少，雖然多數幼教人員都非常認真，但每年還是會有數十件虐童、不當對待的狀況發生，幸而經過跨黨派委員認真討論，把所有細節訂定的非常清楚，盼藉此讓憾事不再發生。

不過，對於國民黨團、台灣民眾黨團分別提出修正動議，主張增加食品安全管理規定，規定採用國產在地肉類及其加工品，並禁止使用含基因改造以及來自核子事故地區產製的食材及其加工品，今經院會表決，以5票贊成、53票反對，以及34票贊成、53票反對遭民進黨團以人數優勢否決。林奕華嘆息說，「非常遺憾竟然沒有被民進黨接受」。

台灣民眾黨立委邱臣遠表示，根據衛福部統計，2018年至2020年兒虐通報數從7.3萬件增加到8.3萬件，並出現上百件在教保機構不當管教的事件，兒童生命非常珍貴，禁不起任何犧牲；立委高虹安補充，此次修法反應民眾的憂慮，顯示朝野立委對於教育重視的決心。

時代力量立委陳椒華說，讓托育環境更友善、家長更放心、兒童安全長大是時力黨團提出修法的初衷，因此主張提高罰則，也成功要求教育部在子法中完善調查程序、建制調查人才資料庫等。

▼今天是立法院會期最後一天，院會法案大清倉。（圖／記者屠惠剛攝）