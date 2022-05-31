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宜蘭+1649　累計51死「23人未施打疫苗」

▲▼宜蘭31日新增4死，累計51死，其中24人是確診3日內死亡，另據疫調發現51死中有23人未打疫苗。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭31日新增4死，累計51死，其中24人是確診3日內死亡，另據疫調發現51死中有23人未打疫苗。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭31日新增4死，累計51死，其中，80歲以上長輩為38人，16人是住宿式長照機構的住民。51死中，有23人未施打疫苗、4人打1劑、7人打2劑，另有17人打滿3劑；另據疫調發現有24人是在確診3日內逝世。

▲▼宜蘭31日新增4死，累計51死，其中24人是確診3日內死亡，另據疫調發現51死中有23人未打疫苗。（圖／宜縣府提供，下同）

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中央今(31)日宣布宜蘭縣新增1649名確診個案，另新增4名死亡個案。宜蘭衛生局表示，新增4名死亡個案，年齡介於60歲至91歲之間，為女性1位、男性3位。其中2人未施打疫苗、2人打滿3劑；有2人是住在住宿式長照機構的長輩。4人從5月13日至5月26日陸續發病，因不敵病毒肆虐，於5月13日至5月28日期間病故。

校園疫情方面，新增確診學生數229人、教職員工17人，累計6,564位學生、650位教職員確診。宜蘭縣目前第一劑疫苗涵蓋率達86.5%，第二劑涵蓋率為79.8%，第三劑涵蓋率達64.7%；至於5歲至11歲的兒童疫苗則完成49.4%。

中央近日針對線上系統進行調整，衛生局指出，自5月30日起，民眾若為「今年5月1日至5月26日確診，但仍未取得電子隔離通知書者」，或為「5月27日起確診，未於三日內取得電子隔離通知書者」，可透過電腦或手機直接到「數位新冠病毒健康證明」系統申請補發，提醒有需求的民眾留意相關內容。

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