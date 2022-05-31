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陸橋上追撞前車　警察告知「妳確診了」...外籍移工嚇傻

▲永康分局處理1起交通事故，因肇事人阮姓外籍移工是失聯移工，警方為求慎重對肇事進行快篩，結果阮女快篩陽性，警方立即啟動防疫處置措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局處理1起交通事故，因肇事人阮姓外籍移工是失聯移工，警方為求慎重對肇事進行快篩，結果阮女快篩陽性，警方立即啟動防疫處置措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局5月30日下午5時許，處理1起交通事故，因肇事人48歲阮姓外籍移工是失聯移工，警方為求慎重對肇事進行快篩，結果阮女快篩陽性，員警隨即提醒對造翁姓當事人與其他員警，戴好口罩與保持安全防疫距離，立即啟動防疫處置措施，截斷無症狀隱形傳播鏈進入機關與擴散的危機。

▲永康分局處理1起交通事故，因肇事人阮姓外籍移工是失聯移工，警方為求慎重對肇事進行快篩，結果阮女快篩陽性，警方立即啟動防疫處置措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，隨著國內Omicron疫情進入流行高峰期階段，除了醫護人員高風險接觸第一線確診個案，連處理交通的員警也暴露在染疫危機中，需要提高警覺，才能保護自己也保護他人。

永康分局5月30日下午5時許，接獲一起奇美陸橋上發生的交通事故，48歲阮姓外籍移工，騎乘電動機車不慎追撞前方翁男（43歲）所騎乘之機車，兩造均未受傷，因時值下班時段車流量較大，永康分局大橋派出所警員王政凱先行到場協助交通疏導，再由交通分隊車禍處理員警接續處理。

▲永康分局處理1起交通事故，因肇事人阮姓外籍移工是失聯移工，警方為求慎重對肇事進行快篩，結果阮女快篩陽性，警方立即啟動防疫處置措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原本以為只是一起單純車輛擦撞的交通事故，經員警查證阮女為失聯外籍移工，隨即啟動防疫意識，擔心有確診黑數，當事人雖表示無任何確診疑似症狀，員警為求慎重，仍在現場與當事人協調主動配合快篩檢測，結果呈現陽性反應，員警隨即提醒對造翁姓當事人與其他員警，戴好口罩與保持安全防疫距離，立即啟動防疫處置措施，截斷無症狀隱形傳播鏈擴散危機。

本案後續除起動戶外偵訊機制，相關車輛、裝備均實施清消，並於偵訊後，在警車戒護下，以防疫計程車將阮女解送至移民署專勤隊接辦，展現警方處理確診案應變機制。

▲永康分局處理1起交通事故，因肇事人阮姓外籍移工是失聯移工，警方為求慎重對肇事進行快篩，結果阮女快篩陽性，警方立即啟動防疫處置措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

事故對造翁姓當事人，對警方在阮姓外籍移工快篩呈現陽性反應後，能隨即提醒他，戴好口罩與保持安全防疫距離，免於受到染疫風險，表示非常感謝。永康分局分局長甘炎民呼籲，人流中仍潛藏著無症狀的染疫者，發生交通事故仍有遇到染疫黑數對象的風險，民眾除了遵守交通規則、注意交通安全，如果不幸發生交通事故，也要注意防疫相關措施、不可大意。

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