醫院限定徵確診者「1天7500元」名額秒殺！　指揮中心：樂觀其成

▲亞東醫院祭高薪找康復者照顧確診者，羅一鈞說樂觀其成。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

部分醫院傳出人力不足，新北市亞東醫院日前公告徵才，招募康復者來照顧確診者，並給出時薪625元待遇，一天12小時7500元，名額馬上被搶光。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（31日）表示，樂觀其成。

羅一鈞提到，北部先前因確診個案大量增加，導致病房護理人員人力，尤其專責病房沒有看護、陪病家屬進入照顧，不管在護理執行、個案起居等照護，事實上需要額外人員支援。

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羅一鈞表示，之前針對護理輔佐人力有請醫院協助招募，所以亞東醫院是在執行這部分，也可以針對有確診者或相關疫苗接種，特別若有醫護背景會優先錄取，加以訓練後，讓他們有照顧確診者能力，這是樂觀其成的，津貼部分補助要點已發出。

一名網友近日將資訊轉發到臉書社團「長期照顧服務從業人員工作資源平台」，內容中可見，亞東醫院專責病房招募照護人員，不需要醫護背景，只要符合65歲以下、確診過已康復、打滿3劑疫苗的條件，就可以報名。該職缺工作期間為即日起至7月底，主要內容是照顧確診病患生活起居，包括餵食、翻身、換尿布等，待遇為一天8小時5000元、12小時7500元。