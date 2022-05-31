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明天揪團！頂呱呱「1斤雞」升級開吃了　每份爽嗑炸雞+地瓜薯條

▲▼頂呱呱1斤雞回來了。（圖／業者提供）

▲頂呱呱「1斤雞」升級回歸限時5天吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

肉控控肯定要吃爆！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」超夯「經典1斤雞」限時5天升級回歸了，6月1日起至6月5日滿滿600克的經典原味炸雞再加1份地瓜薯條，只要用220元就能爽吃，加碼還有銅板加價爽嗑呱呱包、德式香腸等，且外送平台也同享優惠，把握機會搶吃一波。

頂呱呱「1斤雞」升級回歸，內含整整600克的原味炸雞以及地瓜薯條1份，只要用220元就能吃到，外送平台也同步祭出快閃286元優惠價，6月1日起至6月5日限時5天開吃，每人限購2份，數量有限、售完為止，並加碼祭出加購價好康，只要用49元就能爽吃呱呱包、德式香腸、2杯35元飲品等，加價購每人限購10組，趕快揪團吃。

▲▼麥當勞歡樂送3大品項限時買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞歡樂送3大點心限時買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

另，麥當勞也將在6月1日起至7月5日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「WINGS」，即可享有「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」、「蘋果派」任選「同品項買1送1」，提醒早餐時段不適用，每筆訂單限用1次。

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