等到了！麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」限時回歸　加碼送牛奶糖

▲森永牛奶糖冰炫風回來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉終於等到了！繼雙倍OREO冰炫風重磅回歸後，人氣速食店「麥當勞」超夯「森永牛奶糖冰炫風」也驚喜換裝再登場，奶香冰淇淋淋上濃郁牛奶糖醬，還加了卡滋餅乾，每一口都甜蜜好吃，6月1日起至8月16日限時販售，至7月5日前加碼使用歡樂送下單還送森永牛奶糖1盒，數量有限、送完為止。

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」回來了，今年再度找來森永牛奶糖合作，選用香醇奶香冰淇淋作為基底，淋上帶有焦糖香的森永牛奶糖醬，再拌入餅乾脆片，濃郁甜蜜滋味肯定要再搶吃一波，6月1日起至8月18日限定開賣，至7月5日加碼使用麥當勞歡樂送下單「森永牛奶糖冰炫風1杯」，就贈送森永牛奶糖乙盒，全台限量6萬盒。

▲肯德基宣打造甜點新路線「K-Dessert頂級甜選」。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基近日則宣布打造全新「K-Dessert頂級甜選」，正式搶進甜點市場，首發推出「莓果奶酥撻」，使用深受歡迎的獨家經典手工捏製163層酥脆葡式蛋撻殼，注入精心熬煮的香草卡士達，再加上嚴選自美國100%天然鮮凍蔓越莓，並放上比利時珍珠糖製成的奶酥顆粒，每一口都能吃到多層次口感，即日起於全台178間門市限定賣。

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