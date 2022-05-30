「每天承受撕心裂肺的疼痛！」中和2歲童重症亡　爸心碎淚求1件事

▲男童爸發文呼籲政府公開真相。（圖／翻攝自男童爸臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

新北中和的2歲男童「恩恩」是國內首例兒童重症，於4月19日凌晨病逝。男童爸爸昨日發文控訴，家屬打了4通119電話，結果過了81分鐘才等到救護車，希望政府公開真相，「也給這整個制度一個檢討和改變的機會，不要再讓其他孩子遇上恩恩這樣的遭遇。」

男童爸在臉書上難過表示，恩恩不只是台灣首例重症離式的兒童，更是「我和我老婆的心肝寶貝、我們的全世界」，為了知道真相，他們已經將公開資料申請書交給新北市政府和衛福部疾管署，「希望可以藉由大家的關注，幫助我們獲得真相，知道當天的處置到底出了什麼問題。」

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回顧當時情況，4月14日國內新增874例本土病例，其中新北市則有360例，遠遠低於現在的確診數，「中間到底發生了什麼事情？為什麼讓恩恩等上81分鐘才坐上救護車，91分鐘才到達醫院？」

▲男童爸難過發文。（圖／翻攝自男童爸臉書）

男童爸進一步表示，恩恩確診後高燒不退，病情在短時間內惡化，他們多次求助中和衛生所，但電話都不通，後來前前後後撥打了4通119，結果等了81分鐘才等到救護車，「是我們夫妻人生中最漫長的一段時間」。而恩恩送到醫院後，努力奮鬥6天，19日凌晨病逝。

「身為爸爸的我很不甘心，充滿自責，每天都承受撕心裂肺的疼痛！」男童爸說，他永遠忘不掉他人在新竹確診隔離，只能視訊看著老婆手足無措，愛妻已經發高燒快撐不住，兩個孩子也發高燒，而恩恩更是全身僵硬抽搐、痛到哀號，還一度失去呼吸。回想送醫過程，男童爸形容，「像是唯一的希望被點燃好幾次，又被熄滅好幾次」，實在很無助。

查看男童爸臉書後會發現，4月14日至19日這段期間，他多次發文祈禱，「懇求大家幫我集氣」、「爸爸相信會有奇蹟，你一定要堅強下去」、「天上的父神啊，孩子在這座最最懇切的禱告」。

▲雙和醫院醫師日前曾出面說明男童情況。（圖／雙和醫院提供）

而現在，男童爸真的非常想要知道、也有權知道問題的真相，「政府應該要告訴我們，真相是什麼」，夫妻倆前後聯繫119、衛生所、1922等都有通聯記錄，對話也可以被還原，「給我們一個真相，也給這整個制度一個檢討和改變的機會，不要再讓其他孩子遇上恩恩這樣的遭遇。」

男童爸也請求一件事，「如果您認同我的想法也同理我們的遭遇，請您盡可能幫我分享出去」，恩恩已經去當天使了，這是沒辦法改變的事情，但希望恩恩的離開至少不要不明不白，「希望您也可以幫助我完成這個卑微的願望」。