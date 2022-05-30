快訊／本土60042「各縣市分布曝」！　新北最多10668例

國內疫情嚴峻，忙翻一票醫護人員。有護理師發文指控醫院，專責病房無負壓和相關配套措施，只用塑膠布把護理站、病房隔開，沒有做到感控原則，此外，照護人力不足，導致病患7天無法洗澡，病人身上都是汗酸味等，直呼院方防疫作為「太兩光」。被指射的高雄市立民生醫院則沉痛發布8點聲明，強調設備、人力均符合防疫規定，請社會大眾勿重挫醫護信心。