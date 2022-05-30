快訊／本土60042「各縣市分布曝」！　新北最多10668例

記者許展溢／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（30日）公布本土增60042例，全台僅新北市破萬例10668最多。
指揮中心表示，今日新增之60,042例本土病例，為28,755例男性，31,273例女性，14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10,668例)，高雄市(8,333例)，臺中市(7,540例)，桃園市(6,493例)，臺北市(5,565例)，臺南市(4,278例)，彰化縣(3,159例)，屏東縣(2,127例)，新竹縣(1,894例)，苗栗縣(1,664例)，雲林縣(1,246例)，新竹市(1,126例)，基隆市(1,026例)，宜蘭縣(1,003例)，花蓮縣(938例)，南投縣(901例)，嘉義縣(779例)，臺東縣(600例)，嘉義市(432例)，金門縣(132例)，澎湖縣(120例)，連江縣(18例)，相關疫情調查持續進行中。
▲指揮中心公布今本土新增60042例。（圖／記者湯興漢攝）
指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為70例男性、39例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、106例具慢性病史、43例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月5日至5月27日，死亡日期介於5月10日至5月27日。
▲5/30新增確診病例。（圖／指揮中心提供）
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