陸威脅以色列媒體下架吳釗燮專訪　外交部斥：貽笑國際

▲以色列媒體刊登吳釗燮專訪，卻遭中國大使館威脅下架。（圖／翻攝自Jerusalem Post網站）

記者呂晏慈／台北報導

以色列「耶路撒冷郵報」5月30日刊登外交部長吳釗燮專訪，卻遭中國大使館打壓，威脅如果不撤下該篇報導，將斷絕與媒體往來，降低與以色列的關係。對此，外交部發言人歐江安痛斥，中方威脅打壓只是降低自己的國格，更凸顯中國共產黨專制極權政體內心不安及惶恐，霸道行徑有損國格、貽笑國際。

「耶路撒冷郵報」30日刊登吳釗燮專訪，吳釗燮表達對中國威權主義擴張、可能進犯台灣的擔憂，並示警以色列避免過度依賴中國。報導刊出不久，「耶路撒冷郵報」主編雅科夫‧卡茨（Yaakov Katz）推文透露，他接到中國大使館電話，要求撤下該篇報導，否則將與該媒體斷絕往來並降級與以色列的關係。

對此，歐江安今天在例行記者會表示，這只是凸顯中國共產黨政權不懂民主政體運轉，更不尊重民主國家媒體是獨立運作、有充分採訪自由，記者及人民言論自由都受到憲法保障，在民主國家沒有人會因為思想與執政當局不一致而入獄。

歐江安說，民主國家的記者可以自由撰寫有興趣議題，探索國際議題，採訪其他國家領導人、外交部長及其他決策官員，「把真相公諸於世」是媒體採訪權利。中國外交官員企圖打壓其他國家媒體，凸顯中國共產黨專制極權政體內心不安及惶恐，威脅其他國家也印證中國政府霸道及橫蠻，不尊重以色列自由民主媒體，更不尊重以色列政府。

歐江安批評，中國打壓威脅只會得到反效果，引起人民更大反感及厭惡，也會更加強化民住鬥士、捍衛自由民主人員堅決的決心，中方威脅只是降低自己的國格，堂堂大國威脅另一個國家媒體，只是因為其他國家媒體想要有不同立場採訪自由，中方霸道行徑有損國格、貽笑國際。