王毅與索羅門群島外長會談　同意共建打造一帶一路標誌性大項目

▲大陸國務委員兼外長王毅出訪南太平洋島國，首站即來到索羅門群島。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅今（26）日展開南太平洋島國參訪之旅，首站即來到與大陸甫簽下安全合作協議的索羅門群島訪問。王毅在與索羅門外長馬內列會談時表示，中索建交兩年多來，在習近平主席和蘇嘉瓦瑞總理的引領和關心下，中索關係展現出強大韌性與活力，走在中國同太平洋島國的前列。

▲大陸外交部長王毅（右）與索羅門群島外長馬內列（左）。（圖／翻攝新華社）

王毅指出，中方將一如既往堅定支持索羅門群島維護好國家主權、安全和領土完整，維護好國內的團結統一，加快實現國家發展振興，將繼續提供一切力所能及的幫助。中方願同索方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，將中索關係提升至更高水平，做中國同島國之間政治互信的表率、互利合作的標竿。

馬內列表示，王毅是索中建交以來，大陸最高級別代表訪問索羅門群島，對兩國關係具有里程碑意義，「索國將始終堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護主權和領土完整。中國已成為索國的親密朋友和重要發展夥伴，兩國簽署的各項協議均得到有效落實。」

會談中，雙方一致同意打造共建「一帶一路」標誌性大項目，用好輸華產品零關稅優惠政策，助力索國充分挖掘資源優勢和發展潛力。擴大農漁業、木材、礦產、衛生抗疫、減災救災等廣泛領域務實合作，深化產品加工、產業孵化、特區建設經驗交流，助力所提高自主發展能力，加快實現工業化、現代化。

雙方還表示將共同努力，確保2023年太平洋運動會體育館及其附屬設施近期高質量建成，助力索羅門群島舉辦一屆高水平的運動會。

雙方同意加強發展議題、應對氣變、多邊事務等協調合作。馬內列強調，索羅門群島支持習近平主席提出的全球發展倡議，願同中方加強對接，形成合力。

