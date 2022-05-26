潛水好手成功爭取「台灣」身份參賽　外交部讚：硬頸精神令人敬佩

▲我國自由潛水好手成功爭取以Taiwan名稱出賽並取得佳績。（圖／翻攝自選手黃明峻臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台灣自由潛水全國紀錄保持人黃明峻與連林嵐，5月前往宏都拉斯在加勒比海舉辦的自由潛水賽，但賽前卻被更改國名為「中華台北台灣」（Chinese Taipei Taiwan），隨後用拒絕參賽表達抗議，主辦單位與裁判最終同意兩人以「台灣」（Taiwan）身份參賽。外交部26日表示，我國選手具體展現台灣人民不容矮化、奮戰不懈的硬頸精神，令人敬佩。

黃明峻今年在無蹼恆重下潛（CNF）項目以63公尺拿下亞軍，並改寫全國紀錄，而連林嵐更是一口氣在攀繩下潛（FIM）、有蹼恆重下潛（CWT）與雙蹼恆重下潛（CWTB）等3個項目刷新全國紀錄。

黃賽後透過臉書分享，賽前深夜接獲主辦單位通知的賽程才發現，參賽國從「台灣」被改成了「中華台北台灣」，他和連林嵐當下就決定不參賽來表達抗議，經過經過一陣角力拉扯，最後兩人如願以台灣身分參賽，兩人下潛時，其他國家選手與大會工作人員，也一起高喊著：「台灣、台灣。」

對此，外交部今天說明，外交部在第一時間均掌握相關發展，並與「台灣自由潛水發展協會」成員保持聯絡，提供必要協助。經我國參賽選手黃明峻、連林嵐等人努力不懈，堅定維護國家尊嚴，最終成功爭取以「台灣」選手身分出賽，並在競賽中均取得佳績，對此結果，外交部深感欣慰並誠摯祝賀；我國選手具體展現台灣人民不容矮化、奮戰不懈的硬頸精神，令人敬佩。

外交部重申，中華民國台灣是主權國家，台灣從未隸屬中華人民共和國，兩岸互不隸屬是客觀事實。中國政府持續在國際場域、體育賽事打壓及矮化我國選手及我國地位，除徒增台灣人民的反感，更惡化中國負面國際形象；也讓國際社會更深體會中國共產黨極權政府的惡劣本質。