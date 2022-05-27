王毅談與太平洋島國發展「四個堅持」　無意在索羅門建軍事基地

▲王毅（圖右）與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（圖左）。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅出訪南太平洋島國，昨（27）日前往第一站索羅門群島，面對外界關注的中索安全合作協議引發的質疑，王毅強調，「中索安全合作光明磊落，不強加於人、不針對第三方，也無意建立軍事基地。」

▲王毅與索羅門群島外長馬內列會面後共同舉行記者會。（圖／翻攝大陸外交部）

對於保密到家的安全合作協議內容，王毅指出，中索安全合作包括應索方要求，協助依法維持社會秩序、保護人員生命和財產安全、實施人道主義救援，幫助索方加強警察能力建設，維護索所國內穩定與長治久安等。

此外，王毅此行的重點便是與南太平洋國家建立雙邊合作，他也用「四個堅持」概括此行目的。王毅表示，一是堅持平等相待，「中方歷來主張大小國家一律平等，將秉持正確義利觀和真實親誠理念發展同島國的友好關係，把島國作為南南合作的重要組成部分，作為構建人類命運共同體的重要夥伴。」

二是堅持相互尊重，「中方始終尊重島國的主權和領土完整，尊重島國人民探索符合自身國情的發展道路，在同島國的交往合作中，我們不干涉島國的內政，不附加任何政治條件，也不謀取任何地緣私利。」

三是堅持合作共贏，「中國將繼續做太平洋島國發展的倡導者、建設者、推動者，致力於深化同島國各領域務實合作，真誠幫助島國發展經濟、改善民生、提高自主發展能力，同島國人民共享中國發展紅利。」

四是堅持開放包容，「南太地區應是開展合作的舞台，而不是惡性競爭的擂台。中方同島國的合作不針對任何國家，也不受任何國家干擾。同時我們尊重島國同其他國家業已建立的各種聯繫，願本著開放態度，同其他域內外國家開展更多三方合作。」