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布林肯批北京對台脅迫日增　外交部：美方事前向台灣簡報

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日於演說中重申美方的「一中政策」不變，「改變的是北京」，批評中國加大對台脅迫行徑破壞穩定，強調美國反對片面改變台海現狀、不支持台獨、希望兩岸分歧和平解決等長期立場。外交部回應，美方事前已向我方詳盡簡報，外交部樂見布林肯國務卿再次重申美方堅守對台安全承諾，並將繼續支持台灣參與國際事務。

外交部表示，布林肯於演說中聚焦美中戰略競爭關係，並重申美國持續恪遵基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」，也譴責中國政府持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑，強調美國反對片面改變台海現狀等長期立場。

外交部指出，由於台美一直有緊密良好的溝通管道，美方在事前已經分別在華府及台北就國務卿的演說向我方詳盡簡報。外交部樂見布林肯再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並且將繼續支持台灣參與國際事務。

外交部表示，中國對台灣在安全、經濟及國際參與無所不用其極的打壓，已引起美國及國際社會的高度關切。面對中國政府不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，有賴全球民主盟友及夥伴團結合作、共同應處。台灣將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，共同對抗威權擴張，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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