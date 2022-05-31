端午節3天連假　嘉義布袋分局交通動線規劃防壅塞

▲布袋分局端午節連假當地交通規劃 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年端午節連續假期自6月3日至5日為期3天，嘉義縣沿海地區熱門景點布袋鎮高跟鞋教堂及布袋魚市場預料將吸引大批遊客前來旅遊休閒娛樂或購買魚貨，布袋警分局特規劃交通疏導專案勤務管制措施因應，希望遊客乘興而來，盡興而返。

據了解，外地民眾前往觀光漁市或高跟鞋教堂，大多沿臺17或臺61線進入布袋市區，並循上海路、海港大道、臺61線聯絡道進入布新橋後直行中山路，布袋警方建議遇中山路壅塞時，可右轉(紅燈可右轉)順安路→新興街→高跟鞋教堂，或利用高雄港務布袋管理處前廣場免費停車。

也由於上述地點位於沿海偏鄉，對外聯絡道路有限，員警將視人車狀況實施部分道路管制或改為行人徒步區因應，請遊客遵行號誌及員警疏導指揮，以維交通安全及行車順暢。

因目前「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」疫情嚴峻，確診病例甚多，警方籲請民眾應全程佩戴口罩，落實個人防疫、手部清潔、保持社交距離及定期清消環境；另民眾進入布袋魚市或高跟鞋教堂，請確實做好量測額溫、酒精消毒手部、衣物等工作，保護自己及大眾身體健康。

布袋分局祝福大家假期愉快、平安順行。