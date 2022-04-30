宜蘭暴增320例！家庭、職場多點噴發　林姿妙：龍舟賽停辦

▲0430宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

指揮中心30日宣布台灣新增1萬5033例本土病例，連續創下確診數量新高，其中宜蘭新增320例本土病例，對此，宜蘭縣長林姿妙表示，主要的傳播鏈中沒有再擴大的跡象，但小型群聚案卻有多點爆發的跡象，多為家庭或職場群聚，呼籲民眾務必要落實防疫措施。

林姿妙指出，宜蘭先前大型群聚傳播鏈中並沒有再擴大的情形，其中南澳30日再新增8人，收容所中則無新增確診情形，但在校園確診部分，另再新增37名學生與4名老師染疫，累計共有104所學校受到影響。

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衛生局長徐迺維表示，由於鄰近縣市疫情不斷增溫，宜蘭縣的確診數量也有持續增加的趨勢，若以7天做一次統計來看的話，宜蘭4月23日陽性率原為2.58，截至29日陽性率已達到6.44，由此可見社區風險增加。他也透露，由於宜蘭目前主要的幾個傳播鏈都有收斂趨勢，但卻發現有不少小型個案，而在校園部分也有不斷再增加師生確診情形，但至少新增的確診學校散落在不同地區，且多為家人確診或與確診同學接觸而染疫。

他指出，針對南澳鄉現有的群聚傳播鏈中，縣府也會持續監測該地區的陽性率，但目前來看確診數有慢慢下降情形，後續也將等社區篩檢報告結果出爐後，再滾動式調整相關政策。

目前全校停課部分，新增四結國小、大同鄉立幼兒園松羅分班、私立愛貝爾幼兒園等3校；部分班級停課，新增礁溪國中、五結國中、頭城國中、冬山國中、順安國小、同樂國小、三星鄉立幼兒園拱照分班、私立快樂格林幼兒園、私立聖音幼兒園、私立育立幼兒園等10校，受影響學校共104校，累計248位學生、18位教職員確診。

此外，由於端午節連假即將到來，林姿妙指出，縣府經評估後認為往年都會舉辦的龍舟錦標賽可能會有群聚感染風險，因此決定停辦，改為舉行端午祈福典禮，希望疫情能早日結束。