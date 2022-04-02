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老闆員工傷害糾紛約談判...他一言不合開轟　警3小時逮人

▲▼3小時內迅速偵破槍擊案並查獲非法改造槍彈！縣長翁章梁慰勉辦案同仁」 。（圖／嘉義縣警察局提供）

▲▼嘉義縣警察局布袋分局3小時內迅速偵破槍擊案，並查獲非法改造槍彈！縣長翁章梁慰勉辦案同仁 。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮觀光漁市旁某民宅於31日晚上11時許，因糾紛衍生槍擊案件，嫌犯因前離職員工與被害人有口角及傷害糾紛，相約於案發現場之嫌犯住所欲進行調解，調解過程中雙方發生口角衝突，嫌犯遂取出非法持有之改造手槍朝被害人射擊示威，過程中致被害人膝蓋中彈，被害人自行就醫並未立即報案。

▲▼3小時內迅速偵破槍擊案並查獲非法改造槍彈！縣長翁章梁慰勉辦案同仁」 。（圖／嘉義縣警察局提供）

嘉義縣警察局是接獲醫院通報有民眾疑似受到槍傷到院就醫迅速派員前往查證相關案情後，由案發轄區布袋分局於3小時內迅速將涉嫌開槍嫌犯查緝到案，並帶同嫌犯搜索查獲改造槍枝2枝、子彈18顆，全案本局布袋分局將依違反刑法殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦並建請羈押，以擴大追查嫌犯非法槍械來源。

▲▼3小時內迅速偵破槍擊案並查獲非法改造槍彈！縣長翁章梁慰勉辦案同仁」 。（圖／嘉義縣警察局提供）
案件發生後，布袋分局迅速查緝嫌犯到案並查扣作案之非法槍枝、子彈，雖無法阻止憾事發生，仍將持續確認案情，並積極向上溯源追查槍枝來源，縣長翁章梁也特於1日親自至嘉義縣警察局慰勉偵辦同仁辛勞並頒發慰勉金，除感謝專案小組成員迅速偵破本案外，並再次宣示嘉義縣治安不容挑釁，期勉警察同仁持續努力維護本縣治安，以保障民眾生命、身體及財產之安全。

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