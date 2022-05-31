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花蓮校園BNT開打　各鄉鎮市衛生所6／8開放5-11歲孩童預約

▲▼花蓮30日新增確診938例，累計確診32295例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮30日新增確診938例，累計確診32295例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣30日新增938例新冠確診，花蓮衛生局長朱家祥在當天下午防疫記者會上表示，6月8日當天全縣各鄉鎮市衛生所將為5-11歲孩童接種BNT疫苗，若家長不及讓孩子於校園集中接種或改變意願，可就近依照指定時段預約。

新增938例確診，其中由通報途徑分別為醫院405人、醫療診所474人，外縣市醫療院所59人；昨日解隔694人、尚有1724人隔離中；防疫旅館尚有204床；專責病房尚有141床，居家照護新增844人。

▲花蓮30日新增確診938例，累計確診32295例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮衛生局長朱家祥表示，6／8起，滿5歲之幼童及國小生可至各鄉鎮市衛生所預約施打BNT疫苗。

衛生局長朱家祥提醒，6／8當日針對未在校園集中接種之學生其中考量花蓮市與吉安鄉人數較多，將分別於中正體育館及吉安國小接種，開放現場隨到隨打，國小、國中以及高中之學生，請攜帶學校開立之「補接種通知單」及健保卡；未入園之幼童，請攜帶健保卡。另，除6/8當日之大型接種站外，6／8起，滿5歲之幼童及國小生可至各鄉鎮市衛生所預約施打，依衛生所開診時段提供服務，都是電話預約；國中、高中則至花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所預約接種。

朱家祥重申，使用快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷後即認定確診，請鄉親務必按照流程，將快篩陽性檢測卡匣寫上姓名及檢測日期並備妥健保卡，由醫師遠距或視訊診療，以便後續領藥與治療。民眾與醫師對評估陽性結果若無共識，慈濟醫院於6／1至6／12設立「多功能新冠篩檢站」，為鄉親提供快篩陽性判斷、PCR採檢、防疫門診及領藥服務，請民眾將陽性快篩試劑用夾鏈袋裝好，攜帶健保卡前往家用快篩陽性PCR採檢站進一步檢測。

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