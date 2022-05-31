鬆褲頭要女大生按摩看鳥　老牧師道歉：做了得罪神的事

▲饒姓牧師涉嫌利用實習女大生的信任，要求幫忙按摩隱私部位還裸露下體給被害人看。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

曾在校園福音團契擔任牧師的饒姓男子，2016年間以年紀大、有便祕等理由，要求到團契實習的女大生為他「按摩肚肚和下面」，還輕挑傳LINE「要光溜溜地抱著妳睡」，日前已被法院判刑8月確定，台北地檢署再查出有另名女大生受害，不但被迫幫饒按摩鼠蹊部，還眼睜睜看著饒脫褲子露生殖器，檢察官31日再依利用權勢猥褻罪起訴。

現年80多歲的饒姓牧師曾在2019年透過團契發表公開道歉聲明，饒說：「我做了嚴重得罪人、得罪神的事，不只是性騷擾，我更是犯了對罪不自知的麻痺，不只是不儆醒，我更是無知又自大地忽視了上帝多次的提醒；我使主的名蒙羞，我傷害了姊妹，使校園團契和眾教會受到嚴重的虧損。我以不配和無比愧疚的心，向大家坦承我所犯的錯，並公開地悔過道歉。」

▲饒姓牧師聲明為性騷擾女大生悔過道歉。（圖／翻攝福音團契網站）

全案起源於校園團契會接受學生前往實習，德高望重的饒姓牧師負責擔任實習老師，團契成員和實習生都尊稱他「爺爺」，2016年間，開始有女大生向團契抱怨，遭饒男猥褻，指控饒男多次以年紀大、身體不適為由，要求女大生到家中幫他按摩，趁機偷親、擁抱女大生，還多次傳送情色訊息「爺爺真疼愛你的不得了，抱著妳、親著妳入眠好嗎」、「讓爺爺抱抱親親，這樣爺爺才會快樂長壽」、「要光溜溜地抱著妳睡」。

女大生為了實習成績隱忍很久，但2016年9、10月間，饒男3度脫下褲子暴露下體，強迫她用手按摩隱私部位，她再也忍不住而向團契申訴，饒男因此被團契免除職權，饒男因此在民事部分被判要賠償女大生60萬元，刑事案件則被依利用權勢猥褻罪判8個月，2案都未上訴而確定。

▲第2名被害女大生指控至少5次被叫去幫饒姓牧師按摩。（示意圖／pixabay）

當時團契為求慎重，打電話連繫曾接受饒男輔導的其他女大生，赫然發現受害不只1人，第2名受害人同樣指控在2016年到2017年間，至少5次被叫去饒家按摩鼠蹊部，還曾親眼看到饒男脫下褲子，露出生殖器，當時饒男曾賠錢道歉，但檢察官首度調查後，以事證不足等理由，處分不起訴，經高檢署發回再議，北檢再次將饒男依權勢猥褻罪起訴。