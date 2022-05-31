AT-3學官徐大鈞執行訓練殉職　空軍：附近沒有大群候鳥過境

記者林銘翰／台北報導

空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，學官徐大鈞少尉殉職。空軍司令部參謀長黃志偉中將表示，岡山基地每天都會進行驅鳥作業，確定對航線沒有影響才會起飛，「不過飛機會起飛，必然是沒有大群的候鳥過境」，而機場內的鳥類也都在控制當中。

▲空軍官校110年班徐大鈞少尉。（圖／空軍提供）



空軍官校110年班徐大鈞少尉上午8時3分駕駛AT-3教練機在高雄實施單飛訓練時，雷達光點在上午8時8分消失，不幸在高雄市岡山區仁德田厝里一帶墜毀，警消及軍方尋獲機體殘骸及徐大鈞遺體，確認殉職。

對此，空軍司令部中午召開「AT-3光點消失初步說明」臨時記者會，黃志偉說明，岡山基地每天都會進行驅鳥作業，同時也會觀察附近的鳥況，確定對航線上面沒有影響，飛機才會起飛。

黃志偉也說，有關詳細鳥況的報告，空軍現在正在彙整，「不過飛機會起飛，必然是沒有大群的候鳥過境」，機場內的鳥類也都在控制之下，一定要在低風險的情況下，飛機才會起飛。

另外，空軍司令部稍早也發布新聞稿表示，空軍官校AT-3教練機一架（機號0852）由少尉學官徐大鈞駕駛，上午8時3分在空軍官校執行例行訓練，8時6分在機場東北約5浬失聯，經空軍極力搜救，仍不幸接獲岡山消防分隊通報，在岡山區田厝一路前空地發現飛機殘骸及飛行員忠骸。

空軍司令部說明，空軍目前已經成立應變中心，並且派出調查小組實施搶救及調查。對於本次事件造成優秀飛行員殉職，空軍深表哀痛與不捨，後續將依總統蔡英文指導，全力查明事件原因，協助家屬辦理後續事宜。

AT-3教練機是由航空發展中心自行研究設計與製作，其中首架在民國69年9月首飛，使用兩具TFE731-2-2L渦輪扇噴射發動機，總共生產63架，空軍官校在74年換裝作為高級飛行訓練使用，全數服役至今。