23歲飛官殉職！網湧國防部臉書哀悼「提1要求」：墜幾架戰機了？

▲AT-3教練機。（非事發圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

高雄空軍官校AT-3少尉飛官徐大鈞上午8時3分進行飛行訓練時，卻在起飛5分鐘後光點消失，飛機墜毀於岡山區田厝一路77號附近，少尉徐大鈞不幸殉職，「國防部發言人」在臉書PO文，將依總統指導，釐清事故原因，並請各位官兵同仁打起精神、堅守崗位。許多網友湧入貼文底下哀悼，「任務已結束，一路好走」。

國防部發言人稍早在粉專發文，今日稍早，空軍1架AT-3教練機於高雄岡山基地起飛，執行訓練任務時發生事故，飛官徐大鈞少尉不幸殉職，「國防部對同袍傷損深感哀痛，將依總統指導，徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。也請各位官兵同仁，持續打起精神、堅守崗位！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，底下湧入許多網友留言，「我是岡山空軍子弟，每每聽到飛行官發生事故殉職真是悲痛萬分，祈願徐大鈞飛行官一路好走」、「謝謝你守護台灣，教官一路好走」、「任務結束了、好好休息吧」、「空軍弟兄加油，人民為您應援」、「國軍加油，飛官ㄧ路好走」、「徐少尉任務結束一路好走」。

不過，也有網友質疑，「國防部除了會說遺憾，難道就沒辦法照顧好飛官的生命與安全嗎？已經掉幾架戰機了」、「希望國防部能找到意外發生真因，提出有效的改善對策，避免保衛我們國家的軍人訓練時發生事故」、「購買一堆武器，都沒對基本訓練的裝備進行更新，AT-3機齡多久了，還要犧牲多少年輕的生命」、「希望加強裝備性能，減少事故維安」。