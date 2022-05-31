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近距離直擊AT-3殘骸！空軍前校長分析4原因釀失事　嘆：他盡力了

▲▼空軍官校少尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／民眾提供）

▲空軍官校少尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職，飛機殘骸四散。（圖／民眾提供）

記者林冠吟／綜合報導

空軍少尉徐大鈞31日上午8時3分駕駛AT-30852教練機進行飛行任務，不料起飛5分鐘後光點消失，墜毀於高雄岡山區田厝一路一帶，飛機殘骸四散，現場畫面慘不忍睹，而飛官徐大鈞也在四散的機體附近被發現，不幸殉職。空軍官校前校長張延廷也分析此次失事因素，認為有4個因素均是導致此次墜毀的原因。

張延廷指出，飛機失事的主要原因無非就是3個因素，天氣、人為、機件，不過此次失事原因他認為有4個因素，還有一原因為徐大鈞此次AT-3飛行訓練時數僅有24小時，更是第二次單飛，不排除因為較資淺的關係，反應能力不及資深飛行員。

▲▼空軍官校少尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／民眾提供）

▲空軍官校少尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／民眾提供）

他表示，在天氣方面，梅雨季節才剛過，天空能見度以水平能見度來說應該可以，但在垂直能見度上來說，未必清楚，對於資淺的飛行員來說，干擾一定較多。

而此次徐大鈞所駕駛的AT-3教練機，其機齡更已高達40年，飛機老舊，現代飛機儀表多已數位化，但AT-3的儀表還是維持類比式儀表，相關零件目前早已買不到，如有故障僅能一再翻修，可靠度不比新機，就好比車胎，老舊輪胎一再修補，在高速公路行駛時，一定會有爆胎風險，而此次機件老舊，也可能進一步導致飛安風險。

▲▼飛行官少尉徐大鈞殉職，附近居民錄下失事第一時間畫面。（圖／民眾提供）

▲飛行官少尉徐大鈞殉職，附近居民錄下失事第一時間畫面。（圖／民眾提供）

張延廷指出，徐大鈞AT-3教練機飛行時數僅24小時，更是第二次單飛，總飛行訓練時數僅126.20小時，經驗上來說不比資深飛行員，何況他才第二次單飛，一定非常緊張，遇到相關問題在處置時一定相當緊張，因而可能面臨風險問題。但他也強調，這不是徐大鈞的問題，「這是每個人都有的現象，我第二次單飛也是緊張得要命。」

他也透露，此次徐大鈞為第二次單飛，從課程上訓練來看，前4堂課均為航線訓練，要一直到第5堂課才會有空域訓練，而航線訓練起飛高度僅為500公尺，高度相當於101大樓，飛行員處置反應時間較短，不比一萬公尺高空反應時間較多，能即時做出適當處置。

▲▼空軍官校110年班徐大鈞少尉。（圖／空軍提供）

▲空軍官校110年班徐大鈞少尉，31日上午駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／空軍提供）

他表示，每一次航線訓練時間預計均為20分鐘，為大小航線與落地訓練，飛行時間較短，反應時間可能僅有短短幾秒，因此也是可能導致此次失事主因。

但他強調，每一次的飛行訓練他們都有教導學員，如果真的遇到飛機失事的最壞結果，務必要避開民宅與人煙密集處。此次事件來看，徐大鈞沒有跳傘逃生，他已盡了最大努力，在第一時間操縱飛機避開民宅，因此錯過寶貴的逃生機會，「他真的盡力了」。

▲▼AT-3 失事現場，罹難飛官徐大鈞遺體護送。（圖／攝影中心攝）

▲AT-3 失事現場，罹難飛官徐大鈞遺體護送。（圖／攝影中心攝）

此外，空軍司令部稍早也召開記者會說明最新情況，指出並未接獲不正常呼叫情形，張延廷則對此表示，由於升空僅500公尺，反應時間較短，加上現在為夏季，不排除可能遭到飛鳥撞擊，因此就算真的遇到狀況，飛行員在第一時間也來不及呼叫。

▲▼空軍官校少尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／民眾提供）

▲▼空軍官校少尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／民眾提供）

▲▼空軍官校少尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／民眾提供）

▲▼空軍官校少尉徐大鈞31日駕駛AT-3教練機不幸墜毀殉職。（圖／民眾提供）

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