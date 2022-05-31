通緝犯不想勒戒！被攔查裝乖突催油門　汐止警飛跳引擎蓋抓人

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止分局警員巡邏行經大同路2段103巷口時，發現一部可疑租賃小客車，經查發現是36歲吳姓毒品通緝犯，警車隨即開啟警笛將車攔下，吳男假意配合佯裝停車，竟加速逃逸，過程中撞擊吳姓警員，吳員來不及閃避只好跳上引擎蓋，導致手臂挫傷，所幸警力及時支援也起獲毒品以及23萬贓款等證物。士林地檢署偵結，依妨害公務等罪將吳男提起公訴。

3月29日晚間19時，吳男駕駛租賃車停在大同路2段103巷口，汐止派出所員警鳴笛示意靠邊受檢，吳男假意配合，停車後等吳姓警員靠近後倒車踩油門往前衝，導致吳員來不及閃避，直接一個跳躍，趴跪在小客車引擎蓋上，也造成右手受挫傷。

▲汐止派出所吳姓警員攔查車輛慘遭吳姓通緝犯駕車衝撞、所幸跳上引擎蓋保命順利逮人。（圖／記者張君豪翻攝）



在旁戒備江姓警員見狀，立刻通報線上警力到場支援，並以強制力將吳嫌拖曳下車控制，5分鐘支援警力立即到場，以優勢警力將吳男逮捕。隨即也在吳車上扣第二級毒品安非他命3包、23萬4000元等，全案依毒品通緝、違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪現行犯送辦。

偵查時，吳男表示「我因有（毒品）案件要觀察、勒戒，不想那麼快進去」因此倒車想落跑。

檢方根據吳員、江員證詞及吳員醫院診斷證明等，依妨害公務執行罪將吳男提起公訴，5年內故意再犯，建請法院依累犯論處，並加重其刑。

至於吳男涉嫌違反毒品妨害防治條例部分另案偵辦；涉嫌傷害部分吳姓警員未提告。