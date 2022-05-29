快訊／汐止男暴走縱火「持刀對峙」！　警連開3槍擊中左腿

記者游宗樺、莊智勝／新北報導

新北市汐止區今(29日)上午7時許傳出縱火事故，一名年約30歲的男子於伯爵街63巷(伯爵社區內)一處公寓4樓與人爆發激烈衝突，孰料男子情緒失控竟引火燒屋；警消接獲報案後立即趕赴現場，男子持刀情緒激動與員警對峙，最後警方連開3槍成功制止，其中一槍射中男子左腿，事後男子送往醫院急救，暫無生命危險。詳細案情還有待警方進一步釐清。

▲汐止男縱火、持刀與警對峙。警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者游宗樺攝，下同）

初步了解，住戶上午7時10分發現公寓梯廳濃煙密布，嚇得急忙報警，並由警消透過電話指導關門在屋內就地避難；警消到場後，發現屋外有煙竄出，經查火勢已被鄰居使用滅火器撲滅，初判起火位置在門口鞋櫃，燃燒面積約1平方公尺。

汐止警方指出，初步調查，縱火的黃姓男子(43歲)日前被家人申請保護令，禁止靠近該處，但黃男今早違反保護令，手持菜刀、汽油彈衝向公寓4樓與家人發生衝突，並在門口丟擲汽油彈縱火。

事後黃男發現警方到場，黃男隨即持菜刀跑至頂樓躲藏，與警方對峙，後又將手上汽油罐點火丟向員警，造成一名員警制服褲子遭燒灼；經喝令制止無效後，警方遂向黃嫌左肩擊發1槍、左膝擊發2槍，始壓制犯嫌。初步檢傷，黃嫌意識清楚，暫無生命危險，後送往內湖三總救治；目前現場已封鎖，並通知鑑識小組到場採證，全案將依公共危險、妨害公務罪嫌偵辦。