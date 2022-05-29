開槍畫面曝！汐止男持汽油彈嗆「給我個理由」　警吼趴下開3槍

記者張君豪／新北報導

29日7時11分，新北市汐止區伯爵街63巷某處民宅發生縱火、糾紛衝突，經轄區汐止警分局指揮社后派出所7名警力趕往現場，發現黃男（43歲）在現場引燃汽油縱火，黃嫌看到大批警力趕到場，立刻逃逸至頂樓躲藏，警網搜索至頂樓，發現犯嫌手持菜刀及汽油彈與警方對峙，在場警員喝令黃嫌將凶器放下，但過程中黃男將引燃之汽油彈往現場處理之員警丟擲，瞬間引發火勢。

▲汐止爆發縱火犯持刀、汽油彈與警方對峙衝突，社后所曾姓警員連開3槍制伏犯嫌化解危機。（圖／記者張君豪翻攝）

過程中警員為保護在場警力安全，火速退往樓梯間，惟黃嫌仍持菜刀持續向警員逼近，且門邊尚擺有1枚汽油彈，社后派出所曾姓警員為避免消防人員及其他同仁受傷，並阻止火勢蔓延危害社區，持槍喝令黃男別再靠近，「趴下！立即給我趴下！」

▲汐止爆發縱火犯持刀、汽油彈與警方對峙衝突，社后所曾姓警員連開3槍制伏犯嫌化解危機。（圖／記者張君豪翻攝）

沒想到黃男還不斷靠近並嗆聲，「為什麼？給我一個理由？」曾姓警員顧慮現場同仁安全，被迫朝犯嫌左肩射擊一槍及左膝兩槍，強勢控制現場，所幸黃嫌僅左肩、左膝中彈受傷，並無生命危險，意識清楚，警方將他制伏後送醫救治，並當場查扣菜刀一把、汽油彈一顆；雖犯嫌丟擲汽油彈引燃火勢，所幸現場員警閃避得宜，並無其他人員受傷。

汐止分局員警目前仍封案發現場，通知鑑識人員到場採證，並派出警力赴醫院戒護黃嫌，警方認定黃男觸犯縱火罪、妨害公務、違反保護令等罪，將待他完成警詢筆錄後移送士林地檢。

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