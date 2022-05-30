踼到鐵板！墾丁villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打大頭

▲劉姓男子與女友人共12人前往墾丁出遊，期間1名女生不勝酒力遭劉男強壓猥褻得逞。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

劉姓男子與友人一行共12人前往墾丁出遊，晚上投宿某旅店時，劉男利用與小靜（化名）獨處聊天、喝酒機會，將人強壓，掀開衣服吻胸猥褻得逞。遭侵犯的小靜後來向同行女友人阿玲哭訴，阿玲忿忿不平帶著小靜跟劉男對質，一氣之下共同徒手毆打劉男。士林地檢署偵結，依強制猥褻起訴劉男，2女也被依傷害罪起訴。

起訴指出，一行人2020年10月間，前往屏東恆春墾丁地區出遊，晚間投宿在號稱棟棟擁泳池Villa網美旅店。一行人開心在客廳飲酒作樂，劉男利用與小靜在客廳吊床區小房間內獨處機會，違反小靜意願，將人強行抱起，放置在吊床上，以身體重壓小靜，掀開衣服、親吻胸部。阿玲不經意開啟吊床區房間滑門，撞見一切，立刻將小靜拉出。

小靜後來向阿玲一五一十訴述過程，阿玲聽完後氣不過帶著小靜去找劉男談判，見劉男否認嘴臉，2女難忍憤怒徒手毆打劉，導致他受有頭部外傷、頭暈、嘔吐等症狀。

小靜事後跑去恆春分局報案，挨揍的劉男也對2人提告傷害，全案經屏東地檢署陳請高檢署轉士林地檢署偵辦。

警詢、偵查時，劉男稱有親吻小靜嘴巴、頸部，但否認有強制猥褻，並稱當時是小靜依偎在他身上，才開始接吻，無其他越矩行為；小靜則打臉他的說詞，表示一切都是遭劉男強行侵犯。

▲劉男利用獨處機會，侵犯女性友人。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

阿玲與另名楊姓友人則表示，小靜遭侵犯後，情緒起伏大，甚至也有哭；其餘3名同行友人則稱有看到劉男與小靜獨處在吊床區小房間內。

經查發現阿玲與李姓同行友人LINE對話，發現阿玲曾傳「小靜對劉並無好感、再慢點慢點進去，劉只差脫褲子放進去而以」、「今天被打是活該...如果是女生被親還拿腳擋跟踢..這也叫心甘情願的話...」。

檢方根據刑事局鑑定書，顯示小靜胸罩內層處檢出男性體染色體與劉男相符、驗傷診斷書、劉男曾傳訊道歉等，依強制猥褻罪將他提起公訴，並根據劉男提出的診斷證明書，依傷害罪起訴2名動手的小靜與阿玲。

至於，小靜指控劉男有以手指插入陰道抽插，經採集或檢出男性檢體，難認劉男有以手指侵入，此部分若成立犯罪，與前起訴部分屬同一事實，不另不起訴訴處分；劉男另涉違反性騷擾等，及2女涉誣告，均不起訴處分。