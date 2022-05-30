天道盟爆內鬨！先丟鞭炮調警離山　黑衣人再潑漆撒冥紙錄影po網

▲黑幫派人丟擲鞭炮吸引警力追趕，之後同夥才現身向被害商家潑漆撒冥紙嗆聲。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市文山區1間土地開發公司去年接連遭黑衣人鬧事挑釁，引起當地恐慌，警方特別加強攔查不尋常黑幫活動，沒想到這群黑衣人為達成使命，竟由陳姓男子騎機車雙載沿路丟鞭炮，吸引警方上前追趕，其他同夥再趁隙潑漆、撒冥紙嗆聲，還自拍影片回報成果並po網，台北地檢署30日將幕後曾姓主嫌等5人依妨害秩序等罪起訴。

台北市文山區景華街一間土地開發公司在2021年初，連續遭黑衣人上門潑漆、撒冥紙丟鞭炮，黑衣人甚至把犯案過程錄製影片PO上臉書挑釁示威，嚴重藐視公權力，警方調查，遭到潑漆的土開公司實際上為天道盟文山會的堂口，前往尋釁的是天道盟不倒會成員，雙方疑有賭債糾紛。

2月22日深夜，曾姓男子找來10多輛機車在中和集合，大隊人馬前往文山區準備為糾紛復仇，警方半路攔查，將大部分黑衣人驅散、留置，曾姓男子也因此掉頭離開，但有3輛雙載機車共6人仍持續往土開公司前進。

其中陳姓男子為了掩護同夥，率先闖到土開公司門口丟擲鞭炮，吸引警方注意並前往追趕，闞姓男子等人騎乘的另外2輛機車看現場淨空後，再到公司門口撒冥紙、潑漆，並且錄影上傳臉書。

曾男到案否認參與鬧事，聲稱他遇到攔查後就回家了，後續是陳男等人自己行動，但因檢警查出陳男等人做案後，有把影片回傳給曾男，並回報有同夥因丟擲鞭炮受傷，因此不採信曾男說法，將曾男、陳男、闞男等5人依妨害秩序、妨害公務等罪起訴，負責錄影的2名未成年人則由少年法庭審理。