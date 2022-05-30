　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天道盟爆內鬨！先丟鞭炮調警離山　黑衣人再潑漆撒冥紙錄影po網

▲文山區景華街2月中旬接連遭歹徒潑漆撒冥紙示威，警方日前收網逮捕天道盟不倒會成員10人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黑幫派人丟擲鞭炮吸引警力追趕，之後同夥才現身向被害商家潑漆撒冥紙嗆聲。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市文山區1間土地開發公司去年接連遭黑衣人鬧事挑釁，引起當地恐慌，警方特別加強攔查不尋常黑幫活動，沒想到這群黑衣人為達成使命，竟由陳姓男子騎機車雙載沿路丟鞭炮，吸引警方上前追趕，其他同夥再趁隙潑漆、撒冥紙嗆聲，還自拍影片回報成果並po網，台北地檢署30日將幕後曾姓主嫌等5人依妨害秩序等罪起訴。

台北市文山區景華街一間土地開發公司在2021年初，連續遭黑衣人上門潑漆、撒冥紙丟鞭炮，黑衣人甚至把犯案過程錄製影片PO上臉書挑釁示威，嚴重藐視公權力，警方調查，遭到潑漆的土開公司實際上為天道盟文山會的堂口，前往尋釁的是天道盟不倒會成員，雙方疑有賭債糾紛。

2月22日深夜，曾姓男子找來10多輛機車在中和集合，大隊人馬前往文山區準備為糾紛復仇，警方半路攔查，將大部分黑衣人驅散、留置，曾姓男子也因此掉頭離開，但有3輛雙載機車共6人仍持續往土開公司前進。

其中陳姓男子為了掩護同夥，率先闖到土開公司門口丟擲鞭炮，吸引警方注意並前往追趕，闞姓男子等人騎乘的另外2輛機車看現場淨空後，再到公司門口撒冥紙、潑漆，並且錄影上傳臉書。

曾男到案否認參與鬧事，聲稱他遇到攔查後就回家了，後續是陳男等人自己行動，但因檢警查出陳男等人做案後，有把影片回傳給曾男，並回報有同夥因丟擲鞭炮受傷，因此不採信曾男說法，將曾男、陳男、闞男等5人依妨害秩序、妨害公務等罪起訴，負責錄影的2名未成年人則由少年法庭審理。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
月薪10萬全給老婆！　還被她笑「薪水低」刺破電腦
獨／副駕女國道抓癢被開單　申訴結果更慘了
快訊／新店耕莘醫院暴力衝突！　鴨舌帽男失控動粗
墾丁villa強抱床上侵犯！　色男遭2女私刑打爆頭
LIVE／「消失的81分鐘」首死2歲童父飆淚討真相　侯友宜回
長榮海運每人可領56萬！　今年分紅暴增10倍
中和2歲童「獨乘禮儀車羽化」　爸淚：想要真相安慰小寶
「很多孩子走了」就是謠言！　律師曝關鍵
快訊／青峰終於拿回「蘇打綠」！　林暐哲宣布放棄商標權
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

沒抓姦在床也要賠！摩鐵開房辯按摩　人夫小三判賠正宮40萬

獼猴闖民宅爆「密室大戰」！捉捕員被狠咬濺血　母猴下場出爐

獨／副駕女國道抓癢被開單...等申訴多噴1500！他無奈：就當被搶

快訊／新店耕莘醫院社篩站暴力衝突！鴨舌帽男失控動粗畫面曝

中職比賽球迷場邊高喊「打假球」　球團提告！警方今通知到案

郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

天道盟爆內鬨！先丟鞭炮調警離山　黑衣人再潑漆撒冥紙錄影po網

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

沒抓姦在床也要賠！摩鐵開房辯按摩　人夫小三判賠正宮40萬

獼猴闖民宅爆「密室大戰」！捉捕員被狠咬濺血　母猴下場出爐

獨／副駕女國道抓癢被開單...等申訴多噴1500！他無奈：就當被搶

快訊／新店耕莘醫院社篩站暴力衝突！鴨舌帽男失控動粗畫面曝

中職比賽球迷場邊高喊「打假球」　球團提告！警方今通知到案

郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

天道盟爆內鬨！先丟鞭炮調警離山　黑衣人再潑漆撒冥紙錄影po網

夏天後座乘客很痛苦！他問「出風口在哪最涼」網推這2處：超冷的

《女外科》蔡淑臻流產釀PTSD是真的！　「小劉醫師」一句話吐醫療現實面網全哭了

高中妹用安卓遭同學嘲笑！哥心痛批：「用iPhone才是主流」價值偏差

晉弘「電子鼻咽鏡」獲衛福部二級醫材許可　內視鏡檢查超即時！

彰化議員參選人「一家三口確診」　鄉長公公忙熬粥曬被

34歲主廚年薪百萬！曖昧女開「7條件」才交往　網細讀懂了：會包裝

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

重演KD悲劇？熱火奇兵三分遭沒收惹議　巴特勒打滿整場關鍵球落空

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

社會熱門新聞

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

水上摩托車衝澎湖1女落海　2疑點曝光

他激吻小三被告　求法官：成全我

想搬出去　台中女刺死母冷靜自首

過世爸少做2事　兒遭離婚妻拿走1千萬

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

母長年臥床又染疫　屏東男竟推她下樓喪命

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

屏東男把媽媽推下陽台！落網認：不知在幹嘛

台中女持水果刀刺61歲母傷重不治

男大生載女友自摔　她遭拋飛10米不治

實價登錄3442萬變7千萬　老闆下場曝

東區逛街遭歹徒隨機攻擊

網傳台南車站確診4千人攏系假

更多熱門

相關新聞

即／中和2歲童父首露面落淚　痛批：81分鐘到底發生什麼

即／中和2歲童父首露面落淚　痛批：81分鐘到底發生什麼

新北市中和一名2歲男童成為國內首例兒童重症，不幸於4/19凌晨病逝；今(30日)上午10時，男童父親出面召開記者會，面對媒體鏡頭數度講到哽咽落淚，質疑過程中打了很多通電話求助，但還是過了81分鐘才等到救護車、91分鐘才送達醫院，最終釀成悲劇，「我現在只想要知道真相，請求政府告訴我這段時間到底發生了什麼！」

中和2歲童重症亡　爸自責淚求1件事

中和2歲童重症亡　爸自責淚求1件事

新北2歲童重症亡　爸心碎：消失81分鐘發生什麼

新北2歲童重症亡　爸心碎：消失81分鐘發生什麼

他無罩住宿被拒躺旅館外 警員勸離被反咬一口

他無罩住宿被拒躺旅館外 警員勸離被反咬一口

新北副市長陳純敬赴2宮廟參拜贈匾

新北副市長陳純敬赴2宮廟參拜贈匾

關鍵字：

鞭炮潑漆撒冥紙黑幫挑釁攔查花招妨害秩序妨害公務文山中和土地開發

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面