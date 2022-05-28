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社會 社會焦點 保障人權

毒鴛鴦改造遙控霰彈槍被逮　快篩2條線…警臉上3條線急套防護衣

記者陳雕文／新北報導

新北市刑警大隊日前獲報一對情侶因案毒品通緝中，為規避查緝，他們經常更換旅館，後來警方於26日下午在新店一處摩鐵成功逮人，現場查獲改造槍枝1把、遙控霰彈槍1把、子彈7顆、毒品安非他命等證物，由於情侶檔快篩皆陽性，警方趕緊讓他們先穿上整套防護衣再解送，全案依法偵辦。

▲▼毒鴛鴦。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲專案小組查緝毒鴛鴦，並查扣罕見的遙控霰彈槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，40歲曾姓毒犯雖然染有惡習，但對槍枝改造有強烈興趣，上網自學有成，自行組裝一把遙控型霰彈槍，可在遠處操控擊發鋼珠彈，具有不小的殺傷力，後來他跟36歲廖姓女友都因毒品案件被通緝，因此一起逃亡。

▲▼毒鴛鴦。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲毒鴛鴦在新店摩鐵被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

為了自保，曾男還帶著改造槍支，原本在盤算，如果身上錢快用完，就要把這些槍枝賣出去，殊不知在26日下午遇上了埋伏警力，只好乖乖投降。當情侶倆快篩試劑一滴下去，呈現兩條線（陽性）時，警方臉上當場三條線，趕緊讓他們穿上全套防護衣再解送，檢方偵訊後，曾男以8萬元交保，廖女則是無保請回。

新北市警局表示，非法槍彈及毒品為暴力犯罪之根源，對社會治安影響甚鉅，警方將持續擴大追查毒品及槍枝零件來源與流向。

▼毒鴛鴦穿上全套防護衣被解送至地檢署。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼毒鴛鴦。（圖／記者陳雕文翻攝）

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