他離職理由寫「不想跟ＸＸＸ工作」！網一看大讚：超誠實

▲有員工因不想與某位同事一起工作而離職，引網友共鳴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

通常上班族在離職提原因時，都會「美化」一下原因，不過一名網友卻表示，公司裡有員工因不願與一名同事共事憤而離職，並在離職原因一欄誠實寫出原因，讓他覺得很誇張，沒想到網友大讚，認為這名員工「很誠實」。

一名網友在「爆料公社一日小編」曬出一張離職表格的部分截圖，有一處特別框了起來，該張文件的主人離職待了4年的公司，離職原因竟寫下「不想跟XXX工作」，絲毫不避諱的8字理由，讓原PO傻眼寫下，「你們聽過誇張離職原因嗎？」

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▲原PO曬出一張文件，直呼誇張的離職原因。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出，沒想到一票網友大讚該名員工的理由一點都不誇張，只是很少人能像他一樣誠實，「10個離職理由，9個都是假的…這個看起來倒是很真實」、「還好吧？有些人真的G8」、「到底什麼樣的離職理由是合理的？真要刁難，不管什麼理由都是問題吧」、「很誠實啊，沒有幾個人會說出來罷了」、「不誇張呀，每個人都有選擇同事的權利吧，不想做的人最大」、「沒什麼離職原因是誇張的，只要沒心待在這家公司，什麼理由都是離職的原因」。

還有網友認為，這名員工的誠實可以讓公司檢視內部，反而是件好事，「很好啊。對公司來說知道主因是誰！如果這位離職者真的不錯」、「少勇於表達自己的看法，也讓公司知道原因」、「我離職原因就是寫跟同事不合啊」、「那個人把自己的心聲說出來，很好啊，說出來剛好讓公司知道有多少人是被那人弄走」。