經理離職前向上游買原料　前東家怒告背信不起訴原因曝

▲前東家發現經理離職前偷偷向上游廠商訂貨，怒告背信結果不起訴。（示意圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

台北1間進出口貿易公司，發現徐姓離職經理和楊姓員工，在任職期間，就要求國外食品原料供貨商，賣原料給他們新開的公司，前東家不滿徐、楊離職前就私設公司，還想搶走供貨商，怒告背信，但台北地檢署調查認為，徐、楊不負責下單訂貨，且沒有搶前東家的下游客戶，無證據證明前東家利益受損，31日第2度處分不起訴。

據了解，這間貿易公司生意做很大，除了食品，還有化學、生技等事業，2008年間，公司發現原本在食品部工作的徐姓前經理，以及楊姓員工，曾使用公司的電腦，以Gmail和國外食品原料供貨商聯繫，請供貨商日後也賣食品原料給他們新開的公司。

前東家不滿貨源被搶走，會影響商業利益，控告徐、楊涉嫌背信，經台北地檢署首度處分不起訴後，高檢再議發回，檢察官重新調查發現，前東家負責向供貨商下單訂貨的，是公司總經理，徐姓前經理和楊姓員工並不負責相關業務，頂多是與供貨商有業務需求的聯繫。

此外，前東家並未取得國外供貨商的獨家授權，不能禁止同業取得相同貨源，而且無證據顯示徐、楊有搶走前東家的下游客戶，即使相同來源的食品原料，也無法證明前東家的利益會因此受到損害，因此再次以罪嫌不足等理由，處分不起訴徐、楊。