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網傳B站「制定不可能任務」逼離職！內部錄音曝：弄走不聽話員工

▲▼嗶哩嗶哩,B站。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

▲網傳B站管理層制定不可能任務讓員工離職。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

記者鄭思楠／綜合報導

微博網友「王落北」27日曝光B站總監開裁員動員會的46分鐘內部錄音，其中提到「制定不可能任務讓員工離職」。28日，網上出現自稱B站員工人士回應，錄音是自己在內部會議所錄，目的是對發言領導的不當言論向公司內部投訴，而錄音的內容也只涉及該領導個人。目前，B站尚未對此事做出回應。

據《21世紀經濟報道》報導，王落北透露，多名B站員工向他投稿了相關內容，該錄音為B站內部會議的錄音，關於錄音中的「總監」暫不確定具體屬於哪一部門。

錄音內容中提到怎麼「合理正規」裁員、「清洗」員工，從而降本增效、成本控制。其中提到諸多「裁員技巧」，如「制定一個他完不成的PIP目標，PIP考核不過就直接離職」、「一定要明確給他扣上，他就是能力不行」。

5月28日，微博用戶「6168632663」以當事人身分回應，自己就在會議現場，錄音中說話的是在公司多年、管理著幾百人的遊戲平台技術的負責人，會議涉及每年績效考核後正常的預期管理，以及如何規劃年後離職潮和績效差的人員管理。

該用戶表示，會議第13分鐘開始，此平台負責人言語激烈，唆使組長將「不聽話」的人趁機弄走，並表示自己利用1年時間去弄走一些人。該用戶表示，由於自己對該負責人的言論難以接受，便在公司內部投訴了該負責人的言論，並同時附帶了上述46分鐘時長的錄音。公司人力部門接到投訴後與該用戶進行了聯絡，該用戶於是將網上的錄音刪除，但沒想到錄音還是向外擴散了。

該用戶表示，為公司存在這樣的品行不端的人感到難受，也請所有網友能夠理解，不要去攻擊公司，此負責人的品行確實是極個別現象，只代表他本人。

根據公開報導，今年3月，嗶哩嗶哩發布了截至12月31日的2021年第四季及全年財報。第四季總淨營收為57.808億元人民幣，與上年同期相比增長51%。淨虧損為20.958億元人民幣，而上年同期淨虧損為8.437億元人民幣。

今年，B站多次被傳裁員，官方回應均稱部分業務調整或部門業務情況很好等。對此，勞動法學專家、北京中倫文德律師事務所合夥人胡潔律師表示，「不能勝任工作」情況很複雜，一旦對解除合同發生爭議，員工可以通過勞動仲裁和訴訟來為自己維權；而有相關研究顯示，此類勞動糾紛中，用人單位的敗訴率頗高。

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